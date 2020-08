BTS: RM revela una interesante compra ¿Piensa en ser padre?

El líder de BTS, RM, reveló en una transmisión en vivo que realizó por la plataforma de V live el estudio que utiliza para trabajar en las canciones del grupo, en donde también dejó con muchas preguntas a todo el fandom al mostrar una compra que le pareció muy linda.

El cantante surcoreano ha destacado por ser uno de los integrantes de la famosa Boyband con más estilo, al ser de los primeros en imponer moda y ser de los compradores compulsivos más reconocidos del K-pop.

El idol de 25 años enseñó los peculiares artículos, mientras platicaba con los fans respondiendo algunas preguntas, los cuales eran unos zapatos de bebé color café que al verlos le causaron mucha ternura por lo que decidió simplemente llevarlos para conservarlos.

RM se mostró feliz de adquirir un par de zapatos de bebé.

ARMY estalla de ternura por compra de RM

Muchos ARMYS no dudaron en acudir a la red social Twitter, para comentar lo que había sucedido, y como muchas se sentían identificadas en cuanto a comprar artículos por el hecho que se les hacían muy lindas pero que no necesitaban.

Otra gran parte del fandom, comentaba que tal compra solo por gustarle, era algo muy emotivo y tierno que revelaba mucho sobre la personalidad del cantante de BTS.

Como se prosigue en la vida sabiendo que namjoon existe y que compra zapatitos de bebé solo porque le parecen lindos basta alguien que me diga que hago con estas ganas de llorar porque estoy imaginando un futuro en donde lo veremos comprando cositas para su bebé chau.@BTS_twt pic.twitter.com/LbkvMuC7r8 — Tabby;�� (@taelux) February 20, 2019

Sin embargo, las bromas no se hicieron esperar al mencionar que el artista sería un muy buen padre ya que no dudaría en realizar una comprar solo por parecerle cute, para además combinar con él y no dudaría en compartir todo con una gran sonrisa y mostrándose muy orgulloso.

Muchos se preguntaron si era verdad lo que dijo RM, en cuanto solo haberlos comprado por parecerles lindos, por el hecho que no es algo usual que compre ese tipo de artículos y se preguntaban si había una posibilidad en donde el cantante ya era padre, aunque fueron solo rumores aún no hay nada confirmado ni negado. ¿Qué piensas sobre la compra del cantante? ¿Te parece que hay algo más allá de su compra?