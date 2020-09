BTS: RM revela quién lo inspiró para amarse a si mismo (VIDEO)

"Ustedes me enseñaron a través de sus ojos, a través de su amor, a través de sus tweets, a través de letras, a través de todo, ustedes me enseñaron y me inspiraron sobre cómo amarme a mí mismo"



No sé olviden de sus palabras ��@BTS_twt #남준 #RM pic.twitter.com/7VWnT1pu3q