BTS: RM revela que pasaría si los chicos de BTS pelearan por una chica

BTS se ha destacado por ser una agrupación donde existe el amor y el respeto entre sus integrantes, por lo que en una situación tan incómoda como lo es pelear por el amor de una misma chica, los idols comentaron cuál sería la reacción de cada uno.

En una entrevista realizada en 2017, intérpretes de “Dynamite” revelaron hasta donde llegarian con tal de conquistar el corazón de su chica ideal y si llegarían a pelear con sus compañeros de banda.

La exitosa Boy band de Big Hit Entertainment sin duda han experimentado el amor en diferentes maneras, aunque eran muy inexpertos en temas amorosos, algunos de ellos si salieron si llegarona establecer relaciones serias con chicas antes de ser artistas del K-Pop.

El líder de la banda surcoreana, declaró que si Jin, Jimin, J-Hope, V, Suga, Jungkook se enamoraran de la misma chica que él, no bajaría la guardia y lucharía por esa relación.

“Si eso pasara entre BTS, ya que somos BTS, yo no me rendiría. Si eso pasara, bueno, no debería pasar. Pero pienso que iría hasta el final” Declaró rap monster.