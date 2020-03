BTS: RM recomienda al ARMY estos 6 libros ¡Estupendos!

BTS, un grupo de siete miembros de Corea del Sur que se ha apoderado del mundo con sus muchos talentos, trabajo duro y encantos, es por eso que en esta ocasión su líder RM ha dado al ARMY recomendaciones de libros de BTS para su propia lectura.

Todos los miembros comparten información con sus fanáticos sobre sus intereses, por lo que el líder de BTS, RM, ha expresado su amor por la lectura y hasta algunos libros incluso han inspirado las canciones y videos musicales de BTS.

Las recomendaciones literarias de RM de BTS

METAMORFOSIS / FRANZ KAFKA

La Metamorfosis es una de las obras más famosas de Kafka, que fue publicada en 1915 y es uno de los muchos libros leídos por RM, según fuentes como SBS Australia y Koreaboo; en cuanto a la historia, sigue a Gregor Samsa después de que sufre una extraña transformación y tiene que lidiar con las consecuencias, incluida la forma en que afecta a su familia.

KAFKA EN LA ORILLA / HARUKI MURAKAMI

Kafka on the Shore es una de las obras más conocidas de Murakami, como Norwegian Wood y 1Q84 . Parece que a RM realmente le gustan sus libros porque Soompi , SBS Australia y Koreaboo lo mencionaron como un autor que ha leído.

Esta historia particular es sobre un adolescente que se llama Kafka; huye de casa y tiene diferentes experiencias. Al mismo tiempo, el libro también presenta la vida de un hombre mayor llamado Satoru Nakata. Sus vidas se conectan.

YO ANTES QUE TÚ / JOJO MOYES

Me Before You es una novela romántica que fue adaptada a una película, con Emilia Clarke y Sam Claflin. Puede conocer a estos actores como otros personajes del libro: Khaleesi de Game of Thrones y Finnick Odair en The Hunger Games .

Los personajes principales William Traynor y Louisa Clark se encuentran en un momento importante de sus vidas, y se desarrolla una relación. ¿Qué pasa después? Sin embargo, como saben los lectores románticos, nunca es tan simple. Me Before You es el primero de una trilogía, After You (Libro 2) y Still Me (Libro 3).

UN MENSAJE MÁS GRANDE: CONVERSACIONES CON DAVID HOCKNEY / MARTIN GAYFORD

RM ama el arte, como puedes ver en la cuenta de Twitter de BTS . Como resultado, puede que no sea una sorpresa que uno de los libros que ha leído sea sobre un artista; en este caso es el pintor británico David Hockney.

Según Artsy , Hockney es un artista consumado que "ha producido trabajos en casi todos los medios". Esto incluye fotografía, pinturas y diseños de escenarios de ópera.

LOS QUE SE ALEJAN DE OMELAS / URSULA K. LE GUIN

Los doce cuartos del viento es un libro que contiene diferentes cuentos. RM de BTS ha leído "Aquellos que se alejan de Omelas", que es una historia en ese libro, según SBS Australia y Soompi.

La historia está ambientada en una comunidad utópica e inspiró el video para "Spring Day" de BTS.

POR FAVOR CUIDA A MAMÁ / SHIN KYUNG-SOOK

El autor Shin Kyung-Sook ha escrito libros como La chica que escribió la soledad , estaré allí y cuidaré a mamá, en este último ganó el Premio Literario Hombre Asiático y SBS Australia informó en 2018 que RM leyó este libro, donde la historia explora temas como las relaciones familiares, la maternidad y la culpa. “Por favor, cuida a mamá es su primer libro que aparece en inglés. Se publicará en veintinueve países y ha vendido más de 2 millones de copias solo en Corea del Sur ” , dice en Amazon .