BTS: RM le da la mejor felicitación de cumpleaños a Jungkook

La mañana del 31 de Agosto se convirtió en una fecha muy especial para BTS y para todo su fandom, puesto que su canción “Dynamite” consiguió el lugar #1 en Billboard Hot 100, lo que se convirtió en el regalo perfecto para Jungkook en su cumpleaños número 22.

La amistad entre los miembros de la banda surcoreana es digna de envidiar, ya que en varias ocasiones han demostrado tener fuertes lazos de cariño entre ellos, es por eso que no se puede esperar menos de las felicitaciones de cumpleaños entre los miembros de la famosa banda de K-Pop.

Sin embargo, la noticia de su llegada al puesto máximo de popularidad en Billboard, hizo que por un momento todo el fandom se olvidara que el cumpleaños de Jungkook se encontraba a la vuelta de la esquina, y es que el ganar ese puesto significó mucho para los famosos idols desde el principio de su carrera.

#BTS1onHot100 y el #HappyBirthdayJungkook en un solo día ������ army esta más que feliz con estos acontecimientos @BTS_twt pic.twitter.com/GbdRAYJrPS — Diana_rz (@Diana_rz07) August 31, 2020

RM le desea feliz cumpleaños a Jungkook

En años anteriores, Rap Monster declaró que los bangtan boys pensaban que si trabajaban realmente duro, llegararían al Hot100 algún día y la noticia de haber conseguido esa meta emocionó demasiado a los cantantes, quienes compartieron su emoción en weverse.

Namjoon no perdió la oportunidad de dedicarle un tierno mensaje a su compañero, a quien le dijo que no pudo tener mejor regalo de cumpleaños y que no puede estar más feliz de pasar por estos momentos con personas como él.

Namjoon subió un post en Weverse felicitando a Jungkook de @BTS_twt por haber recibido un gran regalo de cumpleaños [#1 en Hot 100]. Ademas, comento que se iría a dormir y que ama a ARMY. Por otra parte, Jin dijo que estaba emocionado y que Jungkook ha recibido un gran regalo. pic.twitter.com/mObqvREA0S — ˗ˏˋ ᴰᶦᵉᵍᵒ ˎˊ˗ ������ ᴴᵃᵖᵖʸ ᵇᵈᵃʸ ᴶᵘᶰᵍᵏᵒᵒᵏ (@btsgaveme2wings) August 31, 2020

Además, comentó que se iría a dormir y que ama a ARMY. En la misma red social, Jin dijo que estaba emocionado y que Jungkook había recibido un gran regalo, dejando en claro que su amigo merecía eso y mucho más.

Este tipo de momentos detrás de escena, ofrece un que muy panorama de BTS pocas veces se puede observar, pues, comparte cómo es que en momentos tan profesionales, también, los miembros de BTS encuentran lapsos para disfrutar de su amistad.

¿Cuál crees que fue la mejor felicitación de cumpleaños para Jungkook?¿Qué piensas del tierno mensaje de RM para ARMY?