BTS: RM hizo una SORPRESIVA revelación al ARMY

"Map of the Soul: 7" tomó recientemente el lugar #37 en la lista Billboard 200, la cual clasifica los álbumes más populares en Estados Unidos y ahora ha sido su líder quien ha dado una gran sorpresa a todo el ARMY.

Resulta que RM, líder de BTS, realizó una transmisión en vivo a través de BANGTANTV, el canal de YouTube de BTS, donde comentó a todo el fandom que los "Príncipes del Pop" han comenzado a trabajar en una nueva producción discográfica.

¿Qué fue lo que dijo RM del nuevo disco?

“Estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo han adivinado, pero vamos a lanzar otro álbum”.

Dentro de la información que revelo Kim Namjoon, resaltó: "Hemos comenzado a prepararnos para ello, vamos a compartir ese proceso de preparación con ustedes, hasta el momento no se han decidido detalles, solo acabamos de empezar a hablar de ello, que vamos a crear algo nuevo, vamos a trabajar duro para hacer eso".

Entre el ARMY, RM causó expectación ante esta fabuloso anuncio, a lo que agregó: "no estamos seguros de cuándo se lanzará ese álbum, estoy seguro de que habrá momentos que no vamos a querer mostrar porque el proceso de creación del álbum no siempre es hermoso".

Por otro lado, también mencionó que a pesar de que no sabes cuál será el resultado final, harán el mejor esfuerzo, pues ante la cuarentena global por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), BTS estaba probando nuevas formas de estar en contacto con el ARMY, como esta primera transmisión en vivo que hizo en el canal BANGTANTV.

"No es que este contenido tenga un nombre específico, con nuestros conciertos pospuestos o cancelados y la situación extendiéndose durante un largo período de tiempo, llegamos a la conclusión de probar algo nuevo, solo queríamos compartir lo que hemos estado haciendo para sentirnos más conectados y que estamos haciendo muchas cosas juntos", explicó RM de BTS.