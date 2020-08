BTS: RM fue la razón por la que un integrante no rechazó a Big Hit

Si bien su siempre leal ARMY sabe todo lo que hay que aprender sobre los chicos de BTS, hay mucho en RM con lo que nunca está de más recordarle a los antiguos y nuevos fanáticos. En esta ocasión, te decimos sobre el gran liderazgo de Rap Monster y cómo su pasión por el K-Pop le fue transmitida a uno de los raperos del grupo.

RM de BTS

El líder de BTS, Kim Namjoon, nació el 12 de septiembre de 1994 y ha impresionado con sus habilidades como rapero clandestino incluso antes de que BTS fuera fundado. Desde el primer lanzamiento del grupo en 2013, él ha llevado al grupo a grandes alturas; lo que incluye su perfecto inglés para las entrevistas internacionales.

Precísamente por su excelente dominio del idioma inglés, es que la agencia Big Hit Entertainment decidió seleccionar para BTS. Ya que los grupos de K-Pop, generalmente tienen un miembro responsable de asegurarse de que las cosas se hagan y salgan como se supone que deben hacer y Rap Monster hace honor al título de “líder”.

Rumores en torno a un integrante de BTS

Varios internautas cuestionaron: “¿Por qué Jhope renunció a BTS?” Sin embargo, esto no es cierto y son meras especulaciones. J-Hope de BTS se está fortaleciendo en el grupo. También lanzó una sola canción en el último álbum coreano Map of the Soul: 7 bajo el título EGO.

Lo que sí es cierto, es que antes del debut J-Hope casi tomó la decisión de no debutar con BTS de Big Hit Entertainment. Sin embargo, Kim Namjoon, le habló para quedarse con la boyband. Así que hablamos de una larga amistad de siete años junto con el resto de integrantes: Jimin, Suga, Jin, V y Jungkook. ARMY está ansioso de verlos de regreso en los escenarios y para ello solo queda esperar que la contingencia por Covid-19 desaparezca.