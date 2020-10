BTS: RM enloquece las redes tras recibir una propuesta de matrimonio ¡OMG!

RM de BTS recibe un romántico mensaje del ARMY

Después de una larga espera el ARMY pudo presencia a la distancia del increíble concierto virtual de BTS, pero hubo un momento en especial que llamó la atención de los usuarios, pues RM el líder de la banda de K-Pop recibió un adorable mensaje de una chica, pero ¿qué fue lo que pasó?

Y es que, en el concierto Map Of The Soul ON:E, los admiradores pudieron disfrutar de los éxitos de una de las bandas más influyentes. Cada ido deleitó con su talento, pero cuando apareció el rapero surcoreano, las chicas no se resistieron en expresar el amor que siente por el artista.

El idol RM de la boy band BTS, es uno de los miembros más simpáticos y adorables, aunque en ciertas ocasiones ha recibido propuestas inesperadas del ARMY, tal y como sucedió durante el concierto que realizaron hace unos días, y que sin duda alguna fue uno de los favoritos.

RM de BTS causó furor en las redes

RM de BTS emociona al ARMY por su reacción

En un video que compartió una cuenta de Twitter dedicada al líder surcoreano de BTS, se puede apreciar que en el escenario estaba colada una gran pantalla donde aparecían las personas que se conectaron para ver el concierto virtual Map Of The Soul ON:E, pero hubo un mensaje que causó furor en las redes.

TRAD | Durante el concierto online del día de hoy, Namjoonie pudo visualizar que ARMY estaba sosteniendo un banner que decía 'Namjoon, cásate conmigo'.



Luego solo se fue... como si no lo hubiese visto�� @BTS_twt #RM https://t.co/EwUUCLwH97 — RM Perú₁₂₀ (@RM_Peru) October 11, 2020

El ARMY aprovechó del evento para compartir un banner que decía: "Namjoon cásate conmigo", pero lo que causó sensación fue la reacción del rapero ya que al parecer pudo apreciar el mensaje, pues las chicas han estado perdidamente enamoradas de su idol favorito, ya que es un chico tan encantador.

El rapero RM del grupo K-Pop BTS, ha recibido diversos mensajes románticos de las chicas, incluso algunas de sus admiradoras han querido ser la novia ideal del idol, pues les encantaría ser la afortunada chica de uno de los idols del grupo de K-Pop.

¿Te pareció adorable la reacción que tuvo el idol al ver el mensaje?