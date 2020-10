BTS: RM derrite los corazones del ARMY con unas emotivas palabras ¡Adorable!

RM de BTS comparte un adorable mensaje al ARMY

En Map Of The Soul ON:E, un evento virtual que realizaron los idols de BTS, fue un concierto mágico para el ARMY, quienes disfrutaron ver nuevamente en el escenario a sus artistas favoritos, pero hubo un momento especial que han compartido en las redes sociales.

A través de una cuenta de Twitter dieron a conocer las emotivas palabras palabras que el rapero RM de 26 años de edad expresó al ARMY, pues debido a la pandemia, los miembros tuvieron que presentar un concierto muy diferente, pero que sin duda alguna fue el más esperado por los seguidores.

El rapero RM del grupo de K-Pop BTS, mencionó que agradece que en este 2020 cuente con la tecnología para poder tener un acercamiento con cada una de las personas que han apoyado la carrera de la boy band, pues agradeció la oportunidad que han tenido de compartir su música con sus fans.

RM de BTS compartió un emotivo discurso

El líder de la agrupación surcoreana compartió unas emotivas palabras al ARMY y recordó el tiempo que han tenido en la industria musical desde que se formó la agrupación, pero que a pesar de la pandemia, no es ningún impedimento para compartir su música.

"Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos".

Durante el concierto virtual Map Of The Soul ON:E, el líder RM de la boy band estaba al pendiente de cada persona que forma parte del ARMY, pues estuvo animando y cantando junto con ellos, quienes aparecieron en la pantalla que estaba en el escenario.

Los idols de BTS se han colocado como uno de los grupos de K-Pop más influyentes del momento, su música ha emocionado a sus seguidores, pero lo que más disfrutan sus seguidores son los emotivos mensajes que cada idol comparte, pues han expresado el gran amor que sienten por el ARMY.

