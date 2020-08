BTS: RM demuestra sus habilidades para el piano con “Forever Rain”

RM es uno de los más talentosos cantantes que hay en la actualidad, y la razón es que el líder de BTS demuestra a cada instante sus habilidades musicales, como compositor, cantante, rapero y también como instrumentista.

Recientemente en Twitter se ha viralizado un video de Kim Namjoon que ya cuenta con más de 200 mil reproducciones, que dura tan solo 3 segundos, pero en el cual nuestro guapísimo Rap Monster nos llena de amor con un par de notas de “Forever Rain”.

Sin duda, son los 3 segundos más lindos que necesitábamos para sobrevivir a esta semana, pues su talento en la música nos transporta a momentos felices.

RM el compositor más joven en Corea

Recientemente informamos que Namjoon ha recibido un reconocimiento por parte de la asociación de compositores de Corea, al ser el integrante más joven y con más canciones registradas, con más de 160 canciones registradas a su nombre, entre las que se encuentran I Like It, Mic Drop, Idol, Save Me, Danger, y muchas otras.

El líder de BTS no deja de romper récords, no solo en solitario, sino también con el bangtang, ya que su canción Dynamite ha registrado récord de visualizaciones, al lograr más de 100 millones en menos de 24 horas.

RM no es solo fama pasajera, sino que su simpatía, su belleza, y sobre todo su talento, lo llevan a ser uno de los cantantes más importantes de su país, e incluso del mundo, ya que el intérprete de Mic Drop y el resto de la bangtang han conquistado al mundo, es por ello que su reciente canción salió en inglés.

RM y BTS nos siguen enseñando que los géneros musicales, e incluso el idioma salen sobrando cuando se busca expresar un sentimiento desde el corazón ¿Cuál es tu canción favorita de la bangtang?.