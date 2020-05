BTS: RM conquista al ARMY con su nuevo look ¡Quedó GUAPÍSIMO!/Foto: K-pop On Fire

Los integrantes de BTS han estado muy activos en las redes sociales especialmente ahora en la cuarentena. El ARMY está muy contento de poder saber qué hacen los chicos BangTan ahora que están encerrados en sus casas, y quien conquistó por realizarse un cambio de look fue RM. ¡Qué guapo!

Kim Nam-joon mejor conocido como RM, líder de la banda de K-Pop BTS decidió sorprender a sus fans con su radical cambio de look en el cabello. Y es que el rapero surcoreano confesó que ya deseaba desde hace tiempo transformar un poco la imagen de su cabello, así que aprovechó la cuarentena para hacerlo.

A través de la red social Weverse, RM decidió enseñar el nuevo corte y color que ahora tiene su cabello, donde luce castaño rojizo y asimétrico. Las fotografías del rapero, compositor y bailarín le dieron la vuelta al internet en minutos, ya que el ARMY se encargó de que el nuevo estilo del Idol se hiciera tendencia en el resto de las redes sociales.

ARMY más cerca de BTS

Las y los fans del grupo de la agencia Big Hit Entertainment están muy felices de poder estar cada vez más cerca de lo que hacen los chicos de BTS. Ahora con el cambio de RM de 25 años, ARMY quedó muy cautivado y llenaron de elogios al también productor.

Sin embargo, el resto de los integrantes de BTS también han mostrado un poco de lo que es su vida cotidiana ahora que están en aislamiento por la cuarentena. No obstante, los artistas esperan pronto poder regresar a los escenarios, ya que aún queda pendiente el tour promocional de su álbum “Map of the soul: 7”.

Esta última producción discográfica ha tenido un excelente recibimiento por parte del público y contiene exitosos temas musicales como “ON”, “Black swan”, “Persona”, “Boy With luv”, entre otros.