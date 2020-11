BTS: RM causa la ENVIDIA del ARMY por esta emotiva razón

Namjoon mejor conocido en el mundo de la música como RM, recientemente ha causado furor por medio de sus redes sociales, ya que puede disfrutar de BE, antes de su lanzamiento, pues así lo demostró.

Hay que recordar que el ARMY se encuentra a horas de hacer su tan esperado comeback con el material discográfico BE, por lo que RM tiene acceso a escuchar el álbum antes que nadie y el fandom expresó su envidia.

Si bien muchos saben que Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, V, Suga y RM estrenarán BE este 20 de noviembre, por lo que los idols del K-pop promocionarán Life Goes On, una dulce melodía que llevará un mensaje muy profundo a sus fanáticos.

No es para menos que los chicos de BTS compartieron su emoción por el lanzamiento de su álbum, el cual representa una nueva era musical y la agrupación se involucró en cada aspecto creativo del proyecto.

RM sorprende con la revisión de BE

Si recordamos también Namjoon es uno de los productores y compositores de BE y como líder de los Bangtan Boys es uno de los músicos que tiene acceso a las canciones del CD antes que nadie, pues él debe de supervisar el trabajo musical para su publicación.

Es por eso que el rapero de la empresa Big Hit Entertainment desató la envidia de ARMY al revelar que disfruta de su tiempo libre escuchando los 8 temas que conforman BE y es que los integrantes de BTS constantemente interactúan con sus fanáticos por medio de Weverse, la aplicación oficial de Big Hit .

Fue ahí donde Namjoon en Weverse hizo que ARMY sintiera una mezcla de emociones, pues el idol reveló una serie de screenshots de su celular en donde aparecen las canciones de BE, al parecer RM estaba escuchando los tracks antes de su estreno.

Cabe destacar que las reacciones de los internautas fueron muy variadas, desatando la envidia de ARMY ya que Namjoon puede escuchar el tracklist de BE, otros comentaron que la publicación de RM fue un mensaje especial para los fanáticos.

