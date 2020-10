BTS: ¿Quiénes son los misteriosos padres de Jimin?

Jimin es uno de los principales cantantes y bailarines de BTS. Fuera del grupo de K-pop, es el hijo mayor de una familia en Corea del Sur. ¿Qué hizo Jimin antes de unirse a BTS? ¿Quiénes son sus padres? Esto es lo que sabemos sobre este ídolo del K-pop y lo que dijo sobre su familia.

Como el "príncipe azul" residente del grupo de K-pop, Park Jimin, también conocido por su nombre artístico "Jimin", es cantante y bailarín. Suele ser un chico dulce y cariñoso con los otros artistas de BTS. Los fanáticos incluso sugirieron que debería interpretar al príncipe Eric de La Sirenita de Disney.

Antes de ser miembro del galardonado grupo de K-pop, Jimin todavía era muy artístico y creativo. Fue a la escuela de danza contemporánea, incluso conocía a V antes de que los dos se unieran a BTS. Mientras tanto, sus padres eran dueños y operaban su propio restaurante en Corea.

¿Quiénes son los padres de Jimin?

Aparte de su familia BTS, Jimin tiene una familia solidaria que lo espera en Corea. A diferencia de otros miembros de BTS, que a menudo publican fotos con su familia, no hay muchas fotos de Jimin con sus padres. Sin embargo, según los informes, han apoyado mucho su viaje con BTS.

Amino Apps informa que Jimin es el hijo mayor de su familia. El cantante y bailarín tiene un hermano menor, Park Jihyun. No está claro que tan mayor es Jimin, pero se le considera un miembro de la "línea maknae" en BTS, lo que significa que Park Jihyun es uno de los miembros más jóvenes de la familia.

Jimin mencionó a sus padres durante una entrevista

Los fanáticos de BTS no son los únicos que expresaron su preocupación por el peso de Jimin. Según Amino Apps, y una traducción, Jimin dijo: “Veo mi cara todos los días, así que solo pienso '¿Mi cara cambió un poco?' pero la gente a mi alrededor me dice que he perdido mucho peso".

“Mis padres se preocupan mucho por mí porque solo me ven unas pocas veces al año y me preguntan si estoy comiendo bien”, continuó. “Personalmente siento que me he vuelto más guapo después de hacer dieta que opinan ARMY…. ¿Me tomó unas buenas fotos?".

Jimin, de hecho, ha sido bastante abierto acerca de sus hábitos alimenticios poco saludables. Incluso compartió que perdió el conocimiento durante los ensayos por no comer. Sin embargo, con el apoyo de los otros miembros y el ARMY, ahora practica hábitos saludables de alimentación y ejercicio.