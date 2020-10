BTS: ¿Quiénes son ellos? Todo sobre la banda de K-Pop

BTS se ha convertido rápidamente en la banda más popular del planeta, rompiendo récords de transmisión, llevando el K-pop a una audiencia mundial y prácticamente eclipsando el éxito de sus predecesores de bandas de chicos, con su base de fans, apodada "ARMY", siguiendo atentamente cada uno de sus movimientos.

Con movimientos de baile hiper sincronizados, armarios llenos de Gucci y canciones personales que tocan temas como la salud mental, se podría decir que BTS está preparado para la dominación global, aparte del hecho de que ya lo han logrado. Pero no es demasiado tarde para unirse a su "ARMY".

¿Quiénes son los miembros de BTS?

BTS está formado por siete miembros que son RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) y Jungkook (Jeon, Jungkook). RM, que habla coreano, japonés e inglés con fluidez, es el líder y portavoz designado del grupo.

En términos de roles, RM, Suga y J-hope son los raperos, mientras que Jin, Jimin, V y Jungkook son los vocalistas. En el escenario, J-hope, Jimin y Jungkook son apodados como la "línea de baile", mientras que Jin y V a menudo dejan impresiones especialmente duraderas en la alfombra roja.

¿Qué significa "BTS"?

"BTS" es el acrónimo de "bangtan-sonyeondan", que se traduce aproximadamente como "boy-scouts a prueba de balas". J-hope explica que el grupo apunta a ser la resistencia contra las balas de prejuicio que apuntan a su generación, esforzándose por proteger los valores que tienen con orgullo.

En julio del año pasado, el grupo amplió el significado del acrónimo para incluir también una versión en inglés, "Beyond The Scene". Quizás esto sea una señal de su disposición para la dominación global, pero ya comenzaron a hacerlo hace mucho tiempo.

¿Qué significa ARMY?

Los fanáticos ferozmente leales de la banda son probablemente tan famosos como los mismos BTS. Acuñado por BTS, el acrónimo significa "Adorable Representante M.C. para la Juventud". El significado de un ejército militar también está implícito aquí, vinculado con el concepto de BTS como una armadura a prueba de balas.

Juntos, los chicos esperan que sus fans puedan luchar y defenderse juntos, con BTS siempre protegiéndolos en su búsqueda.

Vienen del sello Big Hit Entertainment.

Mientras que los ídolos más exitosos son típicamente de una de las "3 grandes" compañías de entretenimiento, a saber, SM, YG y JYP Entertainment. BTS proviene de la pequeña Big Hit Entertainment, fundada por el productor y compositor Bang Sihyuk (o "Bang PD" para ARMY y la banda).

Comenzaron como un grupo idol del hip-hop.

La banda debutó en 2013 con una imagen de hip-hop de rap gángster de los 90, algo muy nuevo y un nicho para la industria del entretenimiento coreano. Los primeros miembros fueron reclutados en su mayoría de la escena hip-hop underground de Corea antes de BTS, por lo que parecía apto para aprovechar esto para producir un nuevo grupo ídolo único en su tipo.

Sus canciones ahora abarcan una amplia variedad de géneros, desde pop, baladas y R&B hasta jazz, house y dance electrónico.

Escriben sus propias canciones

Aunque no son los primeros cantantes ídolos en participar en la composición de canciones, son uno de los únicos grupos que lo han estado haciendo incluso antes del debut.

Sus canciones tocan ambos temas de relaciones, así como problemas sociales como el acoso, la depresión y, recientemente, el amor propio. Por lo tanto, los fanáticos disfrutan de melodías que no solo son pegadizas, sino que también mantienen profundidad y les dan algo en qué pensar.

RM es el propietario de los derechos de autor de 105 canciones, J-hope tiene 77 y Suga tiene 75. Otros miembros también han comenzado a participar más activamente en el proceso de composición de canciones más recientemente.

¿Qué hacían los miembros antes de BTS?

RM y Suga eran raperos clandestinos. J-hope era un conocido bailarín callejero en su ciudad natal. Jin fue descubierto por talento mientras estaba en las calles como estudiante universitario, mientras que V solo había ido a la audición de la compañía por casualidad porque acompañaba a un amigo.

Jimin se estaba entrenando para convertirse en bailarín contemporáneo en una escuela secundaria de artes, mientras que Jungkook apareció en el programa de cable local de búsqueda de ídolos, Superstar-K, antes de elegir a Big Hit (sobre muchos otros) debido a RM.

Premio a "Mejor Artista Social"

Una gran parte de por qué la gente está tan enamorada de BTS es porque no tienen miedo de mostrarles a los fans lo reales y humanos que son. La carga regular de imágenes detrás de escena en forma de mensajes sinceros, fotos sinceras y videos divertidos, no solo permite a los fanáticos entrar en la vida diaria de los miembros, sino que también muestra cuán entrañable es BTS entre ellos y cómo son como personas.

Esto acerca a los fans a los chicos, permitiendo que la banda sea vista más como un amigo que como una fantasía lejana. Twitter, YouTube, SoundCloud y VLIVE * son las principales plataformas de redes sociales donde tienen una gran presencia.

* VLIVE es una plataforma de video coreana donde las estrellas transmiten principalmente videos en vivo en tiempo real y conversan con los fanáticos.

Campaña de UNICEF titulada "Love Myself"

BTS lanzó una campaña contra la violencia con UNICEF el año pasado. BTS también fue elegido como uno de los invitados para hablar en la 73a Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de septiembre, discutiendo esta campaña en un discurso profundo pronunciado por el líder RM. Desde su inicio, se han recaudado 1.600 millones de wones (aproximadamente 1.4 millones de dólares).

Son los beneficiarios más jóvenes de la Orden del Mérito Cultural

Más recientemente, BTS se convirtió en el ganador más joven de las Órdenes de Mérito Cultural Hwagwan de Corea del Sur. Por lo general, solo se otorga a artistas veteranos, BTS fue honrado por ayudar con la rápida difusión de la cultura y el idioma de Corea del Sur en todo el mundo.

Jin

Jin, el más viejo del grupo, es apodado "Worldwide Handsome" después de que se presentó como tal en una conferencia de prensa en 2017. Si bien la mayoría de la gente probablemente no podría salirse con la suya con una presentación como esa, para Jin es justo tocar ya que en realidad fue originalmente seleccionado para la banda debido a su apariencia.

Como muchos hombres de su edad, Jin pasa las horas fuera del escenario jugando videojuegos y, según el miembro de la banda RM, si fuera un personaje de Friends probablemente sería Ross... pero con mucho mejor estilo.

Jin de BTS - Banda de K-Pop

Suga

“Nunca hubo un momento en el que no tuviera un sueño. Y cumplí todos”, le dijo el rapero Suga a Naver mientras hablaba sobre su ansiedad. Aunque el contexto fue sombrío, su declaración en sí es una hazaña bastante impresionante.

El lugar de Suga en la banda se ganó a través del puro ajetreo: comenzó a escribir canciones a los 13 años, trabajó a tiempo parcial en un estudio de grabación durante su adolescencia y a menudo se lo ve durmiendo gracias a las noches en el estudio de grabación. Aparentemente, a veces también se refiere a sí mismo como "Genius Suga". Los apodos que se alaban a sí mismos son claramente una tendencia.

Suga de BTS - Banda de K-Pop

J-Hope

“El bailarín estrella del grupo”, la destreza de J-Hope en la pista de baile ya lo había ayudado a hacerse un nombre antes de unirse a BTS, ya que había ganado competencias con su compañía de baile Nueron. Pero no creas que eso significa que no se toma la música en serio.

Otro de los raperos del grupo, J-Hope lanzó un mixtape en solitario el año pasado, explicando a Time que él "también quería poner su propia historia en música y compartirla con el mundo". Si eres nuevo en BTS, él recomienda agregar las siguientes canciones a tu lista de reproducción primero: "No More Dream", "Boy In Luv", "Dope", "Fire", "Save Me", "Blood Sweat & Tears" , "Not Today".

J-Hope de BTS - Banda K-pop

RM

RM, aprendió inglés por sí mismo viendo, Friends y se identifica con Chandler. Después de impresionar a la industria con su trabajo en la escena del rap underground de Corea, RM se convirtió en el primer miembro de BTS en ser reclutado en 2010 y, como tal, asume el papel de líder del grupo. Pero, como le dijo a Miss Vogue el año pasado, "BTS es una democracia" y las decisiones de grupo se deciden con una ronda de piedra, papel o tijera.

RM de BTS - Banda de K-Pop

V

Según Jimin, a veces V, de 24 años, "actúa como un niño", pero es redimido por sus instintos maternales. Además, como también señala Jimin, "es realmente lindo". Otro miembro que también se está aventurando a producir música en solitario, la mirada de V siempre ha estado puesta en el estrellato del pop, desde que comenzó a cantar y tocar el saxofón durante sus años escolares.

Después de meses de burlas, la primera pista independiente de V se lanzó a fines de enero y desde entonces se ha reproducido 51.7 millones de veces en la cuenta de SoundCloud de la banda.

V de BTS - Banda de K-Pop

Jimin

Otro de los bailarines más preciados de BTS, Jimin es conocido por su apariencia inocente. De hecho, algunos (específicamente J-Hope) incluso podrían ir tan lejos como para decir que “nació con ternura”. No hemos visto sus fotos de bebé, pero confiaremos en su palabra.

Además de ser miembro de una de las bandas de chicos más importantes de la historia, Jimin también está disfrutando del éxito como solista, con sus canciones "Serendipity" y "Lie" abriéndose camino en las 20 canciones de BTS más escuchadas de Official Charts en el Reino Unido. No solo eso, al igual que el resto de la banda, normalmente dona dinero a las causas que le interesan, típicamente programas educativos en su ciudad natal, Busan.

Jimin de BTS - Banda de K-Pop

Jungkook

El bebé de la banda, Jungkook, se unió a BTS con solo 15 años, pero eso no significa que no se defienda entre el resto del grupo. Con serias habilidades vocales, antes de unirse a BTS era uno de los nuevos talentos más solicitados en la industria del K-pop, habiendo aparecido ya en un programa de canto coreano.

Ahora que está en la cima de su juego, Jungkook ha puesto su mirada en otras actividades como hacer películas y ayudar a reducir los elevados impuestos de importación de Calvin Klein en Corea.

Jungkook de BTS - Banda de K-Pop

¿Crees que BTS merece la fama mundial?