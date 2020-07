BTS: ¿Quién le toma fotos PRIVADAS a V en la cama?

Taehyung sorprendió hace poco al ARMY, luego de que compartiera una serie de fotografías que causaron mucho furor, por lo que ahora se ha revelado quien las ha captado.

Resulta que después de que algunos integrantes de BTS visitaran Weverse recientemente, donde conversaron con sus seguidores y compartieron algunas actualizaciones, V no fue la excepción y publicó una serie de fotografías recientes.

Son esas recientes fotografías en las que se ve a Taehyung recostado en su cama y en compañía de su querida mascota, Yeontan, no es para menos que el ARMY rápido reaccionara, pues en las tiernas imágenes mostraban a V y su perrito en diferentes poses y desde distintos ángulos, retratando un tierno momento entre ellos.

No queda duda de que la curiosidad de ARMY es grande, por lo que ante tales imágenes, una seguidora de BTS preguntó quién le había tomado esas fotografías o si, posiblemente había recurrido al uso del temporizador en la cámara de su teléfono para lograr capturar las imágenes.

Entre el furor que causaron las imágenes, algunos miembros del ARMY se preguntaron quien había tomado las fotos o si había acomodado la cámara encima de algo y usó el temporizador.

La respuesta de Taehyung

Como era de esperarse y sorpresivamente, Taehyung encontró esta publicación y sin dudar respondió que fue su madre quien había tomado las fotografías, haciendo referencia a la canción 'MAMA' y resolviendo el misterio de cómo logra V estas imágenes junto a Yeontan.

V en Weverse con su tierna mascota

Pero además de eso, durante su visita a Weverse, V también se encontró con la imagen de un famoso actor usando un estilo de ropa similar al suyo y compartió su reacción con los fans.

Cabe destacar que los famosos chicos de BTS se han tomado un tiempo libre en medio de las promociones de “Map of the soul 7: The Joruney”, su nuevo álbum japonés y de los preparativos para su siguiente comeback, por lo que tomaron las redes sociales para interactuar con sus fans.