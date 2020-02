BTS: ¿Quién es la adorable niña que aparece con V en el video de ON?

BTS estrenó su video musical “ON” el pasado 27 de febrero, superando actualmente las 49 millones de reproducciones en Youtube, pero muchos fanáticos de la boyband se preguntaron la identidad de la misteriosa actriz que aparece junto con Taehyung, siendo ella quien contó su experiencia con los Bangtan Boys.

El ARMY ya dejó sus teorías en redes sociales sobre el significado de este MV, siendo una relación con la Biblia, Maze Runner o hasta a El Rey León, los temas que se han hablado sobre esta historia en “ON” y la pequeña actriz resulta tener más conexión asiática de la esperada.

¿Quién es la niña que está con V?

Muchas son las escenas que causaron impacto, pero peculiarmente el momento de una niña tomada de la mano con V fue lo que causó muchas teorías, siendo su identidad de las primeras preguntas del ARMY y al parecer no tiene ninguna relación con la actriz no representa a la niña de “Make It Right”.

La joven actriz es Rina Johnson, quien ha participado en películas como “The Crossbreed”, “Jump” y “Famous Little Girls”. Además compartió en su Instagram el verdadero significado de su aparición en el video musical, pues resultó ser la hermana perdida de Taehyung.

Rina comentó al ARMY via Twitter que V es un chico muy lindo, gracioso y que incluso es sumamente amigable para trabajar, pues ambos se lograron comunicar con un poco de inglés y japonés.

V también le enseñó unos cuantos pasos de baile a la actriz, siendo de lo más tierno en donde se grabó el video musical de “ON”, aunque el ARMY aún sigue enlazando su participación con la clara hermandad que siente BTS con su fandom y solo es cuestión de tiempo para marcar un nuevo récord de reproducciones en Youtube.

