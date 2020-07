BTS: ¿Quién es el miembro que más llora? ¡Aquí te lo decimos!

Muchos se conmovieron hasta las lágrimas por las palabras del ídolo que también tiene el nombre artístico 'Agust D'. Para todos, las palabras de Suga fueron muy dulces y relajantes.

BTS lanzó un álbum japonés titulado "Map of the Soul: 7 ~ Journey". El grupo formado por Big Hit Entertainment también realizó recientemente un escaparate con entretenimiento japonés. No solo el álbum, se revelaron varios hechos interesantes en la entrevista.

Curiosamente, reveló que el miembro que más lloró fue Jungkook.

"Ya no estoy llorando ... no voy a llorar de ahora en adelante", dijo Jungkook más tarde.

"Creo que lloro cuando terminamos el concierto, cuando pienso en mi familia o cuando pienso en los fanáticos o los miembros", continuó.

Jungkook de BTS es el integrante que más llora

"Puedes llorar pero no llores solo", dijo Suga casualmente a Chungkook. Las dulces palabras del dueño del nombre Min Yoongi a Jungkook se convirtieron en el centro de atención de los fanáticos.

Mientras tanto, el 19 de junio, BTS lanzó un álbum de prelanzamiento "Map of the Soul: 7 ~ Journey" titulado "Stay Glod". BTS también lanzó el audio de la canción en YouTube BANGTANTV y lanzó el video musical "Stay Gold" en YouTube Big Hit Labels.

Anteriormente, el álbum japonés de BTS también encabezó la lista de Oricon durante tres semanas consecutivas. Poco después del lanzamiento de la canción principal titulada "Your Eyes Tell", también se estrenó rápidamente en No. 1 en la tabla de ventas individuales digitales de Oricon. "Your Eyes Tell" encabezó varias listas de música diarias japonesas, incluyendo Line Music, mora y Recochoku.