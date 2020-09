BTS: ¿Quién cuida al perro de Suga mientras está de gira?

Desde el adorable Rapmon hasta el atrevido Yeontan los miembros de BTS tienen algunas mascotas amadas por ARMY. Sin embargo, ¿cómo tienen tiempo los artistas para cuidarlos? Esto es lo que sabemos sobre las mascotas de la familia de BTS y quién las cuida mientras los ídolos están fuera.

Suga se ha mostrado en diversas ocasiones con su mascota en las redes sociales; sin embargo, aseguró en Ask in a Box que no le gustaban los perros, pero Jimin declaró que cuando fue a casa del rapero de BTS, él se comportaba de manera tierna con Holly.

¿Quién se queda con Holly cuando Suga se va?

El rapero de BTS, Suga, tiene un perro llamado Holly que también vive con su familia mientras está de gira. Cuando el ídolo estaba en casa para su período de "descanso y relajación", publicó una foto con el caniche de juguete.

RM tiene a su perro Rapmon y V a un un pomeranian negro y marrón llamado Yeontan. Sin embargo, no todos los miembros de BTS tienen mascotas. Jimin actualmente no tiene animales, aunque recientemente publicó una foto con un perro.

Los ídolos están bastante ocupados. Recientemente lanzaron el sencillo "Dynamite" y reanudarán su gira mundial Map of the Soul, presuntamente, el próximo año.

El video musical "Dynamite" ya está disponible en YouTube. Music by BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales.