BTS: ¿Qué tipo de novia serías para RM según tu signo zodiacal?

Namjoon nació el día 12 de septiembre del año 1994, así que el intérprete de ‘Dynamite’ es de signo zodiacal Virgo, símbolo que se rige por la tierra y algunas características de estas personas es que son analíticas, inteligentes, son perfeccionistas, son muy críticos con su entorno, son soñadores y entregados.

RM de BTS es un chico muy inteligente

RM tiene una inteligencia increíble, el IQ del rapero de los Bangtan Boys es de 148 puntos, lo que le permite ver diferentes áreas de la vida desde una perspectiva diferente. ¿Cómo sería el integrante de BTS en una relación amorosa?

Se dice que en los astros está escrito tu destino y los signos del zodiaco tienen características que los definen como únicos, incluso hay expertos que analizan la compatibilidad entre los 12 signos del zodiaco.

¿Cómo serías si fueras novia de RM de BTS?, pues en esta ocasión descubrirás tu comportamiento en el amor según tu signo del zodiaco, ¿serás una novia comprensible, entregada, celosa?.

ARIES

Las personas que son Aries suelen querer el control de las cosas, así que tal vez tendrías roces con RM de BTS debido a tu personalidad, pero si saben mantener el equilibrio podrían llegar a consolidar un amor único y muy fuerte.

TAURO

RM y tú son compatibles en muchos sentidos, ambos tienen gustos similares, son inteligentes, perfeccionistas y les agrada mantenerse activos. Namjoon y tú idearían nuevas formas para pasar su tiempo y aprender uno del otro.

GÉMINIS

Te gusta vivir diferentes cambios y te adaptas fácilmente a ellos, tu relación amorosa con Namjoon de los Bangtan Boys sería una historia con altos y bajos, pero trabajarían en mostrar su mejor cara para amarse.

CÁNCER

Eres una persona muy tierna, sensible y de grandes cualidades, todo eso lo vería RM y tendría en cuenta que tu carácter le haría bien para darse un respiro de su ajetreada vida. Namjoon y tú experimentarían un amor dulce y real.

LEO

Las personas que están bajo el signo del zodiaco Leo suelen tener una personalidad muy fuerte, llaman la atención de quienes los rodean porque irradian un brillo especial. Tu relación amorosa con RM de BTS sería interesante y llena de buena vibra.

¿Qué tipo de novia serías para RM según tu signo zodiacal?

VIRGO

RM y tú comparten signo zodiacal, tal vez pensarías que no hay mucha compatibilidad entre ustedes, pero la verdad es que conectarían muy bien y en una relación amorosa ambos se entenderían de maravilla.

LIBRA

Las personas que son de signo zodiacal Libra suelen ser sensibles y saben reconocer sus sentimientos, no les da miedo identificar sus emociones, tal vez por eso tu noviazgo con RM sería como un hermoso cuento de hadas.

ESCORPIO

Un aura de misterio te rodea, es como si la gente no pudiera leerte, guardas tus sentimientos para no ser lastimada. Si RM estaría interesado en ti lucharía por tener tu atención y no perdería la oportunidad de conocerte.

SAGITARIO

Eres alguien muy aventurero, de un corazón enorme que busca transmitir afecto a los que te rodean, tú y RM de BTS formarían una linda pareja, confiaran el uno en el otro y se aconsejarían sobre la vida.

CAPRICORNIO

Namjoon se enamoraría de ti por tu forma de expresarte y de tratar a los demás, antes de entregarte por completo analizas a las personas y tu entorno, si te sientes cómoda, lo demuestras y no te gusta mentir.

ACUARIO

Eres alguien muy atractivo para los demás, Kim Namjoon de Beyond The Scene notaría eso en primer lugar y su noviazgo estaría lleno de demostraciones de cariño porque ambos son personas muy amorosas y sensibles.

PISCIS

Los Piscis tienen el concepto del amor muy bien establecido, así que son muy idealistas y les gusta entregar su corazón al máximo. RM y tú establecerían una relación amorosa cordial y muy empática, ambos son personas con metas fijas y se ayudarían a conseguir lo que quieren.

