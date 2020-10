BTS: Hermano de Suga comparte una foto de cuando ambos eran bebés ¡Ternura!

Min Geumjae es el hermano de Suga y constantemente encanta al ARMY con fotografías de Holly, la perrita de Yoongi que todo el fandom adora. Pero hoy el hermano mayor del idol hizo una publicación encantadora que no deja de circular en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el Hyung del idol compartió una foto junto a Suga, quien desde bebé lucía con mucho estilo, pues en la foto se le ve usando un traje rosa y una gorra de lado, con mucho flow.

Una foto de Suga bebé cautivó al ARMY

Además se encuentra sobre un trono peludo y blanco. En la escena prácticamente escuchamos a Yoongi bebé gritar “A to the G to the U to the S-T-D“. Por otra parte, en la leyenda de la foto, Min Geumjae escribió: “En este universo sin fin, no somos más que polvo. Entonces, ¿cuál es el significado del final?”.

La bonita relación entre Suga y su hermano

Como ya hemos mencionado en La Verdad Noticias, los fanáticos de BTS suelen atesorar las fotografías de Suga, pero esta sin duda ha sido única y es ahora muy importante, pues muestra un concepto encantador que ha logrado cautivar al fandom.

Suga y su hermano mayor Min Geumjae

Finalmente, esto demuestra todo el afecto que el hermano mayor siente por Suga, ya que no solo lo miraba con ternura desde pequeño sino que el idol ha dado a conocer que incluso cuando iba a audicionar para Big Hit, su hermano era el único que lo sabía, reflejando así la buena relación que han tenido siempre.