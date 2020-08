BTS: ¿Qué signo zodiacal es RM? ¡Descubre si es tu pareja ideal!

No podemos negar que todos los chicos de BTS tienen su propio encanto, pues no sólo nos han demostrado sus múltiples habilidades artísticas, sino que en varias ocasiones no han abierto su corazón. Y lo único que podemos decir de ellos es que son totalmente adorables.

Sin embargo uno de los favoritos por siempre es RM, y si eres de los que tiene un “crush” con este idol del K-Pop, déjanos decirte que conocer su signo zodiacal puede indicar qué tan compatible serías con él ¿serías su pareja ideal?

Gracias a la ARMY nos hemos podido enterar de los detalles más personales y privados de todos los chicos de BTS, pero conocer su signo zodiacal podría darnos otros detalles acerca de su personalidad.

¿Qué signo zodiacal es RM?

Recordemos que Kim Nam-joon, mejor conocido como RM, nació un 12 de septiembre del año 1994, una fecha que nos indica que este gran idol nació bajo el signo zodiacal de Virgo, pero ¿qué podemos decir acerca de los chicos virgo?

Teniendo este dato en mente, podemos decir que los hombres virgo son metódicos, precisos, limpios, ordenados, con un gran amor hacia su familia y un excelente sentido de responsabilidad ¿bastante cercano a un líder no?

¿Sería tu pareja ideal?

Se dice que los nacidos bajo este signo pueden llegar a ser muy cautelosos al comenzar una relación, pues no se guían por los prototipos de mujer ‘perfecta’, sino que sienten mayor atracción por la inteligencia y los buenos modales.

Te puede interesar BTS: RM, el primer cantante coreano en contar su historia para UNICEF

Y según la astrología, los signos zodiacales que son más compatibles con Virgo, como nuestro querido RM, son Escorpio y Cáncer. Así que si tu perteneces a uno de estos signos, puedes estar segura que los astros estarían a tu favor.