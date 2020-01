BTS: ¿Qué significan las letras de "Shadow" de Suga?

Los chicos de BTS a nueve meses después de lanzar su tercer álbum consecutivo número 1 de Billboard, Map of the Soul: Persona, en abril de 2019, se está preparando para sacudir las listas una vez más con Map of the Soul: 7, que llega el 21 de febrero.

Recientemente el grupo compartió el tráiler de "Shadow", protagonizado por Suga y debido a que las letras de Suga son siempre tan personales e introspectivas, el ARMY de BTS se ha tomado el tiempo de analizar las letras de "Shadow" de para ver con qué tipo de mensaje está compartiendo a sus fans en esta ocasión.

Un día antes de que BTS lanzara su tráiler de regreso, Big Hit Entertainment presentó un "mapa de regreso", para que los fanáticos puedan seguir el innovador y nuevo calendario de regreso del grupo, en donde el primer gran evento en la lista fue el tráiler de regreso es "Shadow".

El mapa no anunció qué miembro protagonizaría el tráiler (los trailers de regreso de BTS siempre se centran en un solo miembro), pero BTS ARMY tenía la fuerte sensación de que sería Suga porque los tráilers de regreso de BTS han tenido un pedido históricamente: RM , Suga, J-Hope, Jimin, Jungkook, V y luego Jin.

Hay que recordar que desde que RM lanzó el mapa del grupo de la era del Alma: Persona , los fanáticos tuvieron la corazonada de que Suga era el siguiente y el ARMY de BTS tenía razón, porque el jueves 9 de enero, BTS lanzó el trailer de regreso "Shadow" de Suga .

Los fanáticos han estado reproduciendo el clip desde su lanzamiento, pues solo las imágenes son absolutamente impresionantes e insinúan el último concepto de BTS, sino que vale la pena escuchar la pista "Interlude: Shadow", ya que se sumerge profundamente en la mente de Suga.

En la pista, Suga critica su experiencia con fama y éxito, pues dice que quería ser la estrella más grande, pero ahora que finalmente está en la cima, tiene miedo de perderlo todo: "Me temo, volar alto es aterrador / Nadie me dijo / Qué solo está aquí arriba / Puedo saltar en el aire pero también zambullirme", dice.

Las cosas también se vuelven súper reales cuando Suga comienza a abordar las desventajas que vienen con la fama (léase: acosadores) y las compara con las sombras.

Letra completa de "Interlude: Shadow" de Suga a continuación.

INTRO

Quiero ser una estrella del rap / Quiero ser el mejor / Quiero ser una estrella del rock / Quiero que todo sea mío / Quiero ser rico / Quiero ser el rey / Quiero ganar / Quiero ser ...

Quiero ser una estrella del rap / Quiero ser el mejor / Quiero ser una estrella de rock / Quiero que todo sea mío / Quiero ser rico / Quiero ser el rey / Quiero ser yo / Quiero algo grande / Oh chico yo veo

VERSO 1

Tengo un gran sueño, sí

Woo me preguntaba todos los días hasta dónde llegaría

Llegué a mis sentidos y me encuentro aquí

Sí, mmm, sombra a mis pies

Mira hacia abajo, se ha vuelto aún más grande

Corro pero la sombra sigue

Tan oscuro como la luz intensa

Me temo, volar alto es aterrador

Nadie me dijo

Qué solo está aquí arriba

Puedo saltar en el aire pero también zambullirme

Ahora sé que huir también podría ser una opción, pausa

La gente dice que hay esplendor en esa luz brillante

Pero mi creciente sombra me traga y se convierte en un monstruo.

Arriba, más alto y más alto, más alto

Solo voy más alto y el vértigo me alcanza

Me levanto, me levanto, lo odio

CORO

Rezo, rezo, esperando estar bien

En el momento en que estoy volando alto como deseaba

Mi sombra crece en esa explosión de luz dura

Por favor no me dejes brillar

No me decepciones

No me dejes volar

Ahora tengo miedo

En el momento en que me enfrento, bajé

Sucede que estoy volando más alto

Por favor no me dejes brillar

PUENTE

No me decepciones

No me dejes volar

Ahora estoy asustado

No me dejes brillar

Quiero ser una estrella del rap

Quiero ser el mejor

Quiero ser una estrella de rock

Lo quiero todo mio

Quiero ser rico

Quiero ser el rey

Quiero ir a ganar

Quiero ser…

Quiero ser una estrella del rap

Quiero ser el mejor

Quiero ser una estrella de rock

Lo quiero todo mío

Quiero ser rico

Quiero ser el rey

Quiero ser yo quiero ser ...

OTRO

Sí, soy tú, tú eres yo, ahora sabes

Sí, eres yo, soy tú, ahora lo sabes

Somos un cuerpo, a veces chocaremos

Nunca puedes interrumpirme, esto debes saber

Sí, sí, no puedes interrumpirme, hagas lo que hagas

Sí, estarás a gusto si lo admites también

Sí, triunfar o fracasar, de cualquier manera que fluyas

Sí, no puedes escapar, donde quiera que vayas, yo soy tú

Eres yo, ahora lo sabes

Tú eres yo, yo soy tú, ahora sabes

Somos un cuerpo y vamos a chocar

Somos tú, somos yo, esto sabes

Los fanáticos pueden obtener su próxima dosis de música BTS cuando el grupo comparte su primer single de MotS: 7 el 17 de enero.

