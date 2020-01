BTS: ¿Qué significado tiene la “Winter Flower” de Younha?

BTS se mantiene firme con su puesto de mejor banda de K-pop, pues después de un exitoso 2019 que involucró un mini descanso a fines del verano, ahora el grupo favorito de K-Pop ha estado comenzando a revivir de nuevo, pues RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Jungkook y V han estado lanzando nueva música sin parar, como largometrajes, artistas solistas y como grupo.

Recientemente, el grupo de siete chicos acaba de anunciar el lanzamiento de su próximo álbum, “Map of the Soul: 7” y está claro que después de casi siete años en el juego, BTS está a punto de llevar sus sonidos y efectos visuales icónicos a un nuevo nivel.

Aun así, antes del lanzamiento de Map of the Soul: 7 del 21 de febrero, BTS no tiene planes de privar al ARMY de música nueva. D, pues de hecho RM acaba de lanzar un nuevo sencillo, "Winter Flower" con Younha y es épicamente hermoso.

BTS: ¿Qué significado tiene la “Winter Flower” de Younha?

"Winter Flower", la pista de la nueva era de BTS

"Winter Flower" es técnicamente la canción de la cantante coreana Younha, la voz y las letras de RM le dan al ARMY una pista de hacia dónde se dirige BTS en esta nueva era de Map of Soul 7, ya que los chicos del ARMY se enteraron por primera vez de la nueva canción el 29 de diciembre cuando Younha compartió la lista de canciones de su álbum Unstable Mindset, en Instagram.

El verdadero significado detrás de 'Winter Flower' de RM x Younha

Claramente, "Winter Flower" es específicamente para los fanáticos de RM y Younha. Es una canción deslumbrante sobre perseverancia, estar en tu propia línea de tiempo, no dejar que el mundo te derrote y permitirte florecer a pesar de los obstáculos, hay que destacar que RM incluso grita plantas que solo florecen a fines del invierno hasta la primavera.

