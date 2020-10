BTS: ¿Qué significa V, el nombre artístico de Kim Taehyung?

Seguro ya sabes que J-Hope es tu esperanza y tú eres su esperanza. Sin embargo, Kim Taehyung no suele hablar sobre el significado de su nombre artístico. ¿Qué significa la "V"? Esto es lo que sabemos sobre los idols del K-pop en BTS y sus nombres artísticos.

Algunos de los chicos de BTS eligieron sus nombres artísticos

BTS es una de las bandas de chicos más grandes del mundo, con siete miembros en su grupo de K-pop. Desde su debut, algunos de los miembros de este grupo se dieron a conocer, compartiendo con los fans por qué eligieron sus nombres artísticos y por qué algunos preferían sus nombres reales.

Varios de los idols escogieron sus nombres artísticos al entrar a BTS

Para J-Hope, quería un nombre que representara lo que quería ser para sus fans. Para Jungkook, cuyo nombre artístico era casi "Seagull", decidió mantener su nombre real como su nombre artístico. Lo mismo ocurre con otro cantante del grupo, Jimin, que mantuvo su nombre real.

RM en realidad cambió su nombre artístico mientras estaba en BTS. Originalmente debutó como "Rap Monster", pero desde entonces lo cambió a RM, que podría representar varias cosas, incluido "Real Me".

Otro idol que también cambió su nombre fue Kim Taehyung, que ahora es comúnmente conocido como “V”, y aunque parece bastante sencillo lo cierto es que este nombre mantiene algunos significados ocultos detrás de su elección.

¿Qué significa el nombre artístico de V?

Un cantante y bailarín de este grupo de K-pop solo tiene una letra como nombre artístico. Ese es Kim Taehyung, quien a menudo se hace llamar "V" cuando actúa junto a BTS. Sin embargo, esta no era la única opción que tenía para su nombre artístico.

Tras analizar las opciones Kim Taehyung finalmente se decidió por V

Según Stylecaster, “una vez dijo en una entrevista que Big Hit Entertainment le recomendó tres nombres artísticos [diferentes] para él: Six, Lex y V. Al final, sin embargo, el cantante eligió V porque representa la 'victoria'.”

“Mi nombre artístico fue elegido al final. Seis, Lex, V ”, dijo. "Se sugirieron esos tres nombres, pero los miembros y el PD dijeron que V me encajaba mejor, así que elegí V para representar la victoria".

V realmente significa "Victoria"

V ciertamente tuvo algunas victorias desde que se unió a este grupo de K-pop, BTS. Juntos, se han convertido en una de las bandas de chicos más grandes del mundo, actuando en los premios Grammy y colaborando con artistas como Sia y Halsey.

Como solista, Kim Taehyung también tuvo algunas victorias. Lanzó su primera canción interpretada y escrita completamente en inglés, titulada "Winter Bear".

La canción se convirtió en un favorito instantáneo entre los fanáticos, y el video musical ganó millones de reproducciones en YouTube. Algunos esperan que el primer “mixtape” de este cantante se estrene durante 2020.

Los fanáticos pueden ver a V, así como a los otros miembros de BTS, durante su ahora pospuesto Map of the Soul World Tour. Hasta entonces, los fanáticos pueden escuchar canciones de Map of the Soul: 7 en las plataformas de transmisión Spotify y Apple Music.