BTS: ¿Qué significa “RM” y por qué el idol cambió su nombre?r

Algunos lo llaman el líder de BTS, otros lo llaman Joon, Joonie o Kim Namjoon. Sin embargo, el nombre artístico de este ídolo del K-pop cambió su significado original.

¿Qué simboliza RM? ¿Por qué este rapero decidió cambiar su nombre artístico? Esto es lo que sabemos sobre Kim Namjoon y por qué decidió adaptar su nombre artístico original, "Rap Monster".

Desde su debut con BTS, Kim Namjoon se hizo famoso por su rap, su cerebro y sus habilidades en inglés. Como líder de este galardonado grupo de K-pop, RM a menudo actúa como el traductor no oficial del grupo, así como un modelo a seguir para los fanáticos de todo el mundo.

Junto a los miembros de la banda de chicos como V, J-Hope y Suga, este intérprete adoptó un nombre artístico para usar mientras actuaba con BTS. Originalmente, Kim Namjoon eligió "Rap Monster" para usar mientras actuaba.

El nombre original de RM era "Rap Monster"

Antes de que BTS debutara hace unos siete años, este ídolo del K-pop tenía un nombre para sí mismo. Fue Rap Monster, inspirado por su talento y pasión por la música. Sin embargo, alrededor de 2017, el artista decidió que el nombre artístico no representaba quién era como persona.

Rap Monster (RM) lanza su primer tema solista en 2015

"Era un nombre artístico que, naturalmente, me llamaron entre los miembros de la familia de nuestra empresa y mis miembros, después de una frase en una canción que había hecho como aprendiz, y creo que me gustó mucho", dijo RM. según una traducción de Soompi.

“Pero una vez que comencé a promocionar, el nombre 'BTS's Rap Monster' fue un poco largo, y me di cuenta del hecho de que se ha vuelto diferente de [lo que quiero] poner al frente de la música que he hecho durante los últimos cinco años, y la música que quiero compartir en el futuro", continuó.

¿Qué significa RM?

¿Por qué RM y no un nombre artístico diferente? Durante una entrevista con Entertainment Tonight Online, RM explicó que este nuevo nombre artístico "podría simbolizar muchas cosas" y por eso le gustó. En ese momento, explicó que significaba "verdadero yo".

Desde entonces, los fanáticos aprendieron a adoptar este nuevo significado para el nombre artístico, usando "RM" al referirse al artista. RM y el resto de los miembros de BTS actuaron en los Premios Grammy, convirtiéndose en el primer grupo de K-pop en hacerlo. RM también lanzó música como solista, bajo el nombre de "RM". (Suga adoptó un segundo nombre artístico para actuar como solista: Agust D).

Te puede interesar: RM de BTS reacciona sobre la cancelación del Map of the Soul Tour

Los fanáticos pueden escuchar el rap de RM con BTS y en la remezcla de "Old Town Road" de Lil Nas X. La música de BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para streaming en Spotify.