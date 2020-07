BTS: ¿Qué salió mal con el nuevo álbum?

En este punto, es difícil argumentar que BTS no es el grupo musical más grande del mundo, este grupo de K-Pop tiene un impacto notable en las listas de todo el mundo.

Los jovenes constantemente pueden acumular impresionantes cantidades de transmisiones en plataformas como Spotify y YouTube, y son uno de los únicos jugadores importantes en el negocio que aún pueden vender un álbum, ya que la mayoría de los famosos ahora dependen casi exclusivamente de la transmisión.

Cada vez que BTS tiene un nuevo álbum para entregar, es mejor que todos se salgan del camino, porque hay una gran posibilidad de que se dirija directamente al puesto número 1... pero en este último, algo anda mal.

La última producción de la banda no solo no alcanzó el peldaño superior en el ranking de álbumes Billboard 200, sino que ni siquiera llegó a la mitad superior de la lista de 200 espacios.

¿Entonces qué pasó con BTS?

El nuevo álbum de BTS, Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ llega al Billboard 200 en este marco, pero su punto de partida no es muy impresionante. El título debuta en el número 115, lo que lo convierte en el segundo título más bajo de la banda hasta la fecha.

Viene detrás de solo The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2, que se detuvo en el número 171, pero eso fue en 2015, antes de que fueran superestrellas en Estados Unidos.

Map of the Soul: 7 The Journey

Lo que más lastimó a Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ en los Estados Unidos fue su fecha de lanzamiento. La gran mayoría de los álbumes se lanzan temprano los viernes, ya que es cuando el período de seguimiento comienza oficialmente en casi todos los mercados de música del mundo.

Las canciones y las canciones completas tienen desde el comienzo del viernes hasta el final del jueves siguiente para acumular tantas transmisiones y ventas como sea posible y toda esa actividad ayuda a colocarlo en las listas de Billboard.

Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ fue lanzado el miércoles 15 de julio, lo que significa que aterriza en el número 115 en el Billboard 200 después de solo dos días de actividad de seguimiento. Esa es una desventaja bastante seria, y cuando se aplica ese contexto, su baja posición inicial no es realmente tan mala, ya que hay innumerables músicos conocidos que no hubieran llegado a la clasificación si estuvieran en la mismo posición.

También vale la pena señalar que Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~ solo estaba disponible en sitios de transmisión y para su compra digital, mientras que una edición física del título debería estar a la venta en los Estados Unidos el próximo mes.

BTS se ha separado de cualquier otro nombre en la industria con su capacidad de vender cientos de miles de copias de un nuevo lanzamiento en formatos físicos, y sus fanáticos se han encargado de recopilarlas. El hecho de que comprar el nuevo lanzamiento en CD no fuera una opción también puede haber evitado que algunos oyentes compren el set.

Todavía hay una posibilidad, en realidad bastante buena, de que the Map of Soul: 7 ~ The Journey ~ avance en el Billboard 200 en los próximos cuadros. De hecho, después de que haya finalizado su primer período de seguimiento completo, podría aumentar la cuenta, aunque es difícil predecir dónde aterrizará.

El título también puede mejorar su posición cuando los fanáticos pueden comprar una copia física en Estados Unidos, aunque el momento de ese lanzamiento puede no ser ideal para enviar el proyecto a la cima de la clasificación de álbumes más competitivos del país.