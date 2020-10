BTS: ¿Qué opina Suga de la política? esto dijo tras donación a Black Lives Matter

BTS: Suga comparte sus opiniones sobre la política

A los miembros de BTS se les preguntó en una entrevista sobre sus puntos de vista cuando se trata de algo político. Continúa leyendo para saber qué tenían que compartir Suga y RM al respecto.

BTS llegó a los titulares recientemente cuando no solo hablaron abiertamente contra la discriminación racial, sino que incluso donaron 1 millón de dólares al movimiento Black Lives Matter.

"Nos oponemos a la discriminación racial. Condenamos la violencia. Tú, yo y todos tenemos el derecho a ser respetados. Nos mantendremos unidos. #BlackLivesMatter” tuitearon los idols de BTS en aquel momento. Además, también han donado a otras causas importantes en temas sociales.

Suga aseguró que BTS no es una banda relacionada con la política

¿Qué opina Suga respecto a BTS y la política?

Pero, ¿cuáles son las opiniones de BTS sobre la política, se consideran políticos? Esta pregunta se planteó a la banda durante su entrevista con Variety. Comenzando, tuvimos a Suga que dijo que BTS no se considera a sí mismo como político y que no están tratando de enviar un mensaje grandioso.

Ven a BTS ARMY como un conducto para su voz o su opinión. Min Yoongi reitera que ARMY habla de sus propias iniciativas y que siempre respetan las opiniones del fandom como respetan las de cualquier otra persona.

Por otro lado, el líder de BTS, RM, también reveló que los idols de BTS no son figuras políticas. Sin embargo, Namjoon agregó que todo es político eventualmente. "Incluso un guijarro puede ser político", concluyó Joonie.

Mientras tanto, BTS se está preparando para el lanzamiento de su próximo álbum BE, que saldrá el 20 de noviembre. Va a contener la música al estilo BTS, ya que cada miembro ha hecho una contribución significativa a la creación de BE.

La banda de BTS también tiene MAP OF THE SOUL ON: E, su concierto en línea que esperamos con ansias, ya que se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre.

