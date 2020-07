BTS: ¿Qué es el Bangtan Universe o BU Content de Big Hit?

Gracias a la explicación de millones de fans, podemos decirte que BU Content se refiere al contenido multimedia que pertenece a un universo ficticio que Big Hit Entertainment está creando como parte del cuerpo de trabajo de BTS y las abreviaciones más utilizadas son “BU”, “BTS Universe” o "Bangtan Universe".

Sin embargo, no todo de BTS es parte de este universo, por lo que el contenido relevante está marcado con el logotipo de BU o “Contenido de BU certificado por Big Hit Entertainment” al final de las descripciones de sus videos musicales en Youtube y muchos ARMY disfrutan seguirlos de cerca.

¿Cuándo inicia el Universo Bangtan?

Cronológicamente, el contenido del BU inició a mediados de 2015 con la canción “I Need U”, pero varios videos se sumaron a mediados de 2017 y se estableció oficialmente a tiempo con el cambio de marca de la boyband del K-Pop. Esto con el lanzamiento del “Wings Concept Book”, que es donde apareció por primera vez el logotipo de BU.

En los círculos de fandom, la BU a veces todavía se conoce como HYYH, que proviene de los videos “I Need U”, “Prologue” y “Run” . Estos fueron parte de la trilogía del álbum “The Most Beautiful Moment in Life” (en coreano “Hwa Yang Yeon Hwa” o “HYYH”) y ahora se entienden ampliamente como la base del Universo Bangtan.

Incluso Big Hit todavía usa HYYH en el nombre de “HYYH The Notes”, que son pequeños escritos similares a las notas de un diario personal y que cada uno de los siete integrantes de BTS: RM, J-Hope, Jimin, Suga, Jin, V y Jungkook, crean a partir de sus propios puntos de vista.

Los personajes y sus historias de fondo en la BU son ficticios, pero toman prestados los nombres y las diferencias de edad de los integrantes de la boyband en la vida real. En el año 22, donde hasta ahora, la mayoría de los eventos en el BU tienen lugar y los personajes tienen (muy probablemente) entre 17 y 22 años de edad.

¿Qué temas se hablan en el BU?

La historia del BU aborda temas potencialmente desencadenantes como el suicidio, abuso, accidentes, enfermedades mentales y negligencia de los padres. Ninguno de estos temas se trata a la ligera o se trivializa; pero si generalmente se es sensible a estos temas, recuerda leerlos con precaución. Específicamente, el Webtoon, es muy gráfico cuando se trata de muerte y lesiones.

The Notes y Smeraldo Books

La cuenta de Twitter Smeraldo Books, fue creada para presentar el libro y el Webtoon, pero simplemente recicla contenido que aparece en otros lugares y dibuja conexiones (más o menos obvias) entre videoclips y escenas de las Notas.

En julio de 2020, la cuenta comenzó a publicar citas de Notas nunca antes vistas, similar a los tweets publicados antes del lanzamiento del libro HYYH The Notes 1, con el hashtag #TheNotes2. Una de las más recientes es sobre Jin: