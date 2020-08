BTS: ¿Qué álbum de Taylor Swift es RM según su personalidad?

RM es uno de los integrantes de BTS que más destacan, pues es un líder nato, lo que hace que muchas y muchos miembros del ARMY se derritan ante sus encantos, pues a sus 25 años es imposible no notar su presencia.

Dos personas que también tienen un crush con este miembro y en general con los chicos de BTS, son las youtubers responsables del podcast “Perdón por el Espanglish” Fa Orozco, y sobre todo Sofiberta, quien en múltiples ocasiones ha externado su deseo de casarse con él.

Estas jóvenes de origen regiomontano, que cuentan con más de 15 mil seguidores en su cuenta de Youtube del mencionado podcast, realizaron un ranking en donde comparan a los integrantes de Boyband con álbumes de Taylor Swift, y fue el usuario de twitter @Oldmayv la responsable de recopilar los resultados y crear un hilo en twitter, el cual ya tiene decenas de reacciones, pues el ARMY está de acuerdo con las respuestas.

¿Que álbum de Taylor Swift es RM?

Según Sofiberta y Fa Orozco, nuestro querido Rap Monster tiene las características necesarias para ser “Red”, pues es una persona que destaca por ser profundo y en ocasiones hasta hacerte llorar, además hará que quieras protegerlo del mundo.

Red, es el cuarto álbum de estudio de Taylor Swift, lanzado el 22 de octubre del 2012, y sin duda es un disco muy profundo, donde podemos encontrar algunas de las letras más desgarradoras de la cantante norteamericana, como la canción All Too Well, The lucky one, We Are Never Ever Getting Back Together, entre otras que se han quedado en el corazón de las swifties.

Sin duda, RM de BTS ha demostrado que es perfecto para compararlo con “Red”, por lo que estamos totalmente de acuerdo con el ranking de Sofiberta y Fa Orozco. ¿Te gustaría una colaboración entre BTS y Taylor Swift?.