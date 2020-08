BTS: ¿Qué álbum de Taylor Swift es Jimin según su personalidad?

Jimin es uno de los integrantes de BTS más queridos por el ARMY, pues este joven suele ser el Bias de muchas y muchos, y es que a sus 24 años este cantante surcoreano logra conquistar a cualquiera que lo vea, pues su alegre personalidad es el toque perfecto para enamorarnos de este idol.

Dos personas que también están enamoradas de este integrante y de los chicos de BTS, son las youtubers Fa Orozco, y Sofiberta, quienes a través de su podcast “Perdón por el Espanglish” catalogaron a los miembros como álbumes de Taylor Swift según su personalidad, aprovechando el reciente estreno de Folklore.

El usuario @Oldmayv en twitter fue la responsable de realizar un hilo con todas las respuestas, y la razón por la que cada uno es un álbum de Taylor Swift, y con decenas de reacciones, el ARMY está de acuerdo con los resultados.

antes de empezar, está idea fue sacada de un en vivo de @sofiberta con @FaOrozco en twitch �� y 2 de los miembros ellas los asignaron y uno más fue sacado un comentario, lol

y número dos, en mi cabeza prometo que todo esto hace mucho sentido — sol (@oldmayv) July 29, 2020

¿Que álbum es Jimin?

De acuerdo con el resultado Jimin es Speak Now, debido a su magia, su belleza, y que no puedes dejar de amarlo, por lo que todos estamos de acuerdo con Fa Orozco y Sofiberta, de que este cantante queda muy bien con dicho disco de Taytay.

Speak Now es el tercer álbum de estudio de la cantante norteamericana, el cual se estrenó el 25 de octubre del 2010, hace casi 10 años, y es uno de los favoritos de las Swifties, pues ahí podemos encontrar icónicas canciones como Mind, Mean, Back To December, Ours y por supuesto, la que le da el nombre al material “Speak Now”.

speak now; jimin ✨



magical, beautiful, you can't stop loving it pic.twitter.com/R55pQLB4Dc — sol (@oldmayv) July 29, 2020

Este Álbum de Taylor Swift es uno de los preferidos, pues con un aire divertido, pero también sentimental, con una portada colorida, y con una esencia tan real, podemos imaginarnos al integrante de BTS como este álbum.

¿Qué álbum de Taylor Swift crees que son los otros integrantes de BTS?.