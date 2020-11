BTS: ¿Por qué Jimin y Jungkook son los únicos que usan sus nombres reales?

Es difícil imaginar un momento en el que estos chicos no actuaran juntos como BTS. Es incluso más difícil imaginar llamar a Jimin y Jungkook de otra manera que no sea su nombre de nacimiento. ¿Por qué Jimin y Jungkook decidieron mantener sus nombres reales? Esto es lo que sabemos.

Apareciendo en álbumes como Map of the Soul: Persona y Map of the Soul: 7, Jimin y Jungkook, así como Jin y V, se ganaron su lugar como talentosos vocalistas en el grupo de K-pop BTS. Sin embargo, hace unos siete años, estos artistas recién estaban comenzando con la banda de chicos.

Jimin y Jungkook decidieron mantener sus nombres reales

En el mundo de los idols del K-pop, es bastante común que los fans usen un nombre artístico. Aunque hay siete miembros en BTS (RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook), solo dos de ellos usan sus nombres reales como nombres artísticos. Esos dos miembros son los vocalistas Jimin y Jungkook.

¿Cuáles hubieran sido los nombres artísticos de Jimin y Jungkook?

Aunque Jimin y Jungkook tomaron sus nombres reales como nombres artísticos, cuando empezaron con BTS, tenían algunas opciones potenciales para nombres artísticos. Para Jimin, eso significa la idea de llamarlo "Baby G".

“Originalmente recibí un nombre artístico. Me dieron el nombre 'Baby G', así que dije que usaría mi nombre real”, dijo Jimin durante una entrevista, según un artículo de Soompi. El nombre de nacimiento completo de Jimin es Park Jimin.

Jimin y Jungkook tenían algunas opciones para nombres artísticos

“También utilizo mi nombre de nacimiento, pero tenía un nombre artístico. Era Seagull”, dijo Jungkook sobre su potencial nombre artístico. Desde entonces, el idol ha decidido usar su nombre de nacimiento, aunque su nombre completo es Jeon Jungkook.

"Soy de Busan y Seagull [en coreano] es gaviota en inglés", continuó, dando más detalles sobre la otra opción para su nombre artístico. Desde el debut de BTS, algunos de los miembros explicaron el significado detrás de sus nombres artísticos elegidos. Eso incluye a J-Hope, que quiere llevar esperanza a los fanáticos.

¿Cuáles son los nombres reales de los otros miembros de BTS?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el único otro miembro que usa su nombre real es Jin. Este es un apodo y una versión abreviada de su nombre completo de nacimiento, Kim Seokjin. Los otros miembros a veces usan sus nombres reales cuando se refieren unos a otros.

TE RECOMENDAMOS LEER: BTS: ¡Alerta pareja! Jimin podría estar saliendo con Jeongyeon de TWICE

Eso incluye a Kim Namjoon (RM,) Min Yoongi (Suga,) Kim Taehyung (V,) y Jung Hoseok (J-Hope). Esos son también los nombres utilizados en el canto de los fans durante las presentaciones en vivo de este grupo de K-Pop.