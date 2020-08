BTS: ¿Por qué Dynamite es considerada la canción del verano?

Dynamite es una de las canciones más escuchadas de la última semana, convirtiéndose en una de las canciones del verano de este 2020 a nivel internacional, con más de 200 millones de reproducciones en menos de una semana.

Dos personas que tienen un crush con toda la bangtang son las creadoras de el podcast “Perdón por el Espanglish” Fa Orozco y Sofiberta, quienes en su reciente emisión revelaron las razones por las que BTS ha creado una de las mejores canciones de todo el verano.

Con un récord de reproducciones en el video en Youtube de la nueva canción de esta banda surcoreana, es evidente que ha generado una reacción positiva entre los escuchas, incluso de quienes no seguían su carrera.

Según el podcast de las youtubers regiomontanas, esta canción “Te da la idea de lo que el verano debe ser” es decir, toda la felicidad que sientes cuando estás con tus amigos, pasando de una tarde de vacaciones.

“En realidad lo que hace una canción del verano es darte toda esa felicidad que la idea que el verano te trae (...) esta canción nos está dando el verano que nos gustaría tener y que no podemos tener porque estamos en una pandemia”, dijo la también Booktuber.

¿Un concierto de BTS es como ir a Disney?

En el mismo Podcast se narró la historia de como una de las hermanas de la booktuber Fa Orozco comparó, el ver un concierto de BTS, con los fuegos artificiales en el llamado “Lugar más feliz de la tierra” los parques Disney, por lo que todo el ARMY puede estar de acuerdo que, en efecto, un concierto de la bangtang es el lugar más feliz de la tierra.

Lamentablemente a causa de la pandemia el “Map of the soul Tour” se vio pospuesto, sin embargo, no perdemos la esperanza de que pronto se retoman los conciertos, y que incluso se considere a Latinoamérica entre las fechas. ¿Crees que Dynamite sea la canción del verano?.