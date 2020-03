BTS: Por COVID-19 suspenden venta de boletos para tour mundial en Europa

BTS es el grupo de K-Pop más famoso del momento que quedó en medio del Coronavirus (COVID-19), pues su nuevo Map Of The Soul Tour 2020 ha sido suspendido en varios países del mundo, incluyendo Corea del Sur y en esta ocasión un medio señaló el paro temporal de preventa en boletos para los conciertos en Europa.

Aunque la empresa Big Hit Entertainment que representa a BTS, no ha informado cuáles serán los cambios finales en el tour mundial 2020, el ARMY teme que la decisión final sea la cancelación total del tour, pues el tiempo necesario para dar los conciertos estaba programado en un inicio desde abril.

Situación que no ha sido la más favorable para BTS debido a la amenaza por Coronavirus en Corea del Sur y su fuerte presencia en los Estados Unidos para promocionar su álbum Map Of The Soul : 7, pero no todo es negativo, ya que los éxitos musicales no han dejado de anunciarse.

Por los recientes acontecimientos, la venta de entradas para BTS MAP OF THE SOUL TOUR - EUROPE será reprogramada. El registro de ARMY MEMBER PRESALE seguirá siendo válido. La preventa será el 29/4 y la venta general el 1/5. Estas fechas podrían variar dependiendo de la situación. pic.twitter.com/svvQMHXhif — Live Nation España (@LiveNationES) March 17, 2020

¿BTS en cuarentena por COVID-19?

Durante el mes de marzo, J-Hope, Jin, Jimin, RM, Taehyung, Suga y Jungkook han estado ausentes de sus ensayos, ya que la empresa Big Hit decidió darles unos días de descanso por el paro de eventos culturales en Corea del Sur, situación que parece ir mejorando tras un rápido control de las autoridades correspondientes.

Tristemente no es el caso para demás países como España, Italia y los Estados Unidos, pues las medidas de prevención parecen haber sido empleadas muy tarde, haciendo que los casos por contagio de Coronavirus fuesen en aumento constante e incluso se implementó una cuarentena obligatoria para disminuir estos resultados.