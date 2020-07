BTS: ¿Podrá superar el Billboard Hot 100 con su nuevo sencillo en inglés?

BTS deleitó a los fanáticos a principios de esta semana cuando anunció sus planes para lanzar un nuevo sencillo en inglés el 21 de agosto. El septeto pop coreano se refirió a la nueva canción aún sin título como "un avance durante estos tiempos imprevistos" y lo consideró una oportunidad para "compartir algo de energía positiva con nuestros fanáticos".

Si bien la nueva canción de BTS ciertamente servirá como un bálsamo para los fanáticos que se recuperan de la actual pandemia de coronavirus, también podría darle al grupo un gran avance en las listas.

Muchos miembros del BTS ARMY tienen la misma pregunta en mente: ¿puede BTS encabezar el Billboard Hot 100 con su primer sencillo en inglés?

En los últimos años, BTS se ha convertido en un elemento fijo en el Hot 100, que clasifica las canciones en función de una combinación de ventas, transmisiones y transmisión de radio en los Estados Unidos.

El nuevo disco de BTS saldrá el próximo 21 de agosto

La banda ha lanzado tres canciones dentro de los Top 10 de los Hot 100, alcanzando el pico más alto de su carrera en el No. 4 a principios de este año con "On", el sencillo principal de su Map of the Soul: 7. La trayectoria ascendente no muestra signos de detenerse, y si BTS continúa mejorando en áreas clave, especialmente en la radio de EStados Unidos, la cima del Hot 100 está absolutamente a su alcance.

Analicemos las ventas anteriores, las transmisiones y las presentaciones de radio de BTS para ver cómo su nuevo sencillo en inglés podría superar el Billboard Hot 100. Desglosemos las ventas anteriores, las transmisiones y las presentaciones de radio de BTS para ver cómo su nuevo sencillo en inglés podría superar el Billboard Hot 100.

Ventas de BTS

BTS tiene un historial increíble con ventas físicas y digitales, y su nuevo sencillo está casi garantizado de seguir los pasos de éxitos anteriores. El grupo encabezó la lista de ventas de canciones digitales de Billboard este año con "On" y dos veces en 2018 con "Fake Love" y el "Idol" asistido por Nicki Minaj, mientras que su colaboración de Halsey en 2019 "Boy with Luv" alcanzó el número 3.

"On" debutó con 86 mil descargas pagas, la mejor semana de ventas desde "Me!" De Taylor Swift acumuló 193 mil descargas de la primera semana casi 10 meses antes. BTS ARMY ya se ha movilizado en las redes sociales para comprar el nuevo sencillo, recaudando decenas de miles de dólares a través de fondos de donación para ayudar a los fanáticos a comprar la canción. Es prácticamente una conclusión inevitable que la nueva canción de BTS disfrutará de grandes ventas digitales durante la primera semana.

Transmisión

Los números de transmisión de BTS pueden no ser tan sólidos como sus ventas digitales, pero todavía no hay nada de qué burlarse. El grupo ha acumulado cientos de millones de reproducciones en Spotify, Apple Music y YouTube, y han perforado el Top 10 de la lista de Billboard Streaming Songs con "Fake Love" (No. 7) y "Boy with Luv" (No 5).

Este último es el mayor éxito de Spotify de BTS por un amplio margen, ya que acumuló más de 477 millones de transmisiones. También cuenta con su mayor característica de estrella del pop occidental hasta la fecha y letras que oscilan entre coreano e inglés.

El nuevo sencillo de BTS podría atraer a más oyentes casuales de habla inglesa en Estados Unidos que podrían haberlos desconectado previamente debido a una barrera del idioma, mientras que se puede contar con los fanáticos para transmitir de manera confiable la canción.

Eso es importante, ya que las transmisiones de los servicios de suscripción pagados tienen mayor peso en los cálculos Hot 100 de Billboard, seguidas de transmisiones no pagadas, reproducción de radio y ventas digitales.

También vale la pena señalar que el mayor éxito de Hot 100 de BTS hasta la fecha, "On", está lejos de ser su mayor éxito de transmisión. La canción alcanzó el número 12 en la lista de Streaming Songs y ha obtenido aproximadamente 110 millones de transmisiones de Spotify, un número respetable, pero muy por debajo de canciones como "DNA", "Fake Love" y "Idol".

Aún así, "On" superó este déficit de transmisión con grandes ventas digitales, lo que le dio a BTS el pico Hot 100 más alto de su carrera. Si su nuevo sencillo se vende a la par con "On" mientras se presenta más como "Boy with Luv" o "Fake Love" en el departamento de transmisión, los chicos llegarán a la cima.

BTS ha tenido un rendimiento históricamente inferior en la radio de Estados Unidos., Y eso no es culpa suya. Como señalaron Brian Patrick Byrne y Ahir Gopaldas de NowThisNews en un artículo de abril, el grupo recibió sólo 83 mil giros en estaciones de radio rastreadas por MRC Data y Nielsen Music en el último año, palideciendo en comparación con los 1.5 millones de Taylor Swift y los casi 2.3 de Post Malone.

A pesar de que los fanáticos de la música en su mayoría son adolescentes, los programadores de radio pop a menudo están más preocupados por retener a su público mayor.

Como resultado, generalmente dudan en tocar canciones que no han sido probadas y eso incluye canciones que no se interpretan completamente en inglés. Este razonamiento es regresivo y excesivamente cauteloso en el mejor de los casos, y racista y xenófobo en el peor. De cualquier manera, el resultado es el mismo: BTS es desairado en la radio estadounidense, a pesar de ser uno de los artistas pop más grandes del mundo.

Es revelador que las tres ubicaciones más altas de BTS en la lista Mainstream Top 40 de Billboard, que está determinada por el juego aéreo, son todas colaboraciones con cantantes o raperos estadounidenses: "Boy with Luv" con Halsey, "Make it Right" con Lauv y "Mic Drop" con Desiigner. Eso podría cambiar con su nuevo disco.

El pasado miércoles, JJ Ryan, director del programa y talento en el aire en el KJ103 de Oklahoma City, compartió un correo electrónico de Columbia Records enfatizando la naturaleza optimista de la canción y las letras en inglés.

Ryan dijo que todos los solteros de BTS en Columbia han recibido marketing por correo electrónico, pero este tiene "mucha más emoción, entusiasmo y energía". Ryan agregó que el nuevo sencillo de BTS se transmitirá de inmediato a la radio, con el objetivo de que todas las estaciones Top 40 que reporten a Mediabase lo agreguen en su primera semana.

La motivación detrás del último empuje del Top 40 de BTS es obvia: la radio está más dispuesta a arriesgarse con una canción interpretada completamente en inglés que una interpretada en coreano.

Puede que no sea justo, pero es una realidad, y significa que BTS finalmente podría obtener el amor que se merecen en la radio pop. Tenga en cuenta que su nuevo sencillo no tiene por qué ser un gran éxito de radio; "On" todavía se convirtió en su mayor éxito de Hot 100 hasta la fecha, prácticamente sin transmisión aérea. Pero si su nueva canción se presenta respetablemente en las ondas mientras aplasta las ventas y las transmisiones, tendrá un enorme potencial Hot 100.

Sin embargo, en última instancia, el nuevo single de BTS no tiene que superar el Hot 100 para ser considerado un éxito. Mientras la canción satisfaga a los fanáticos y actúe respetablemente, lo que sin duda lo hará, será una victoria. Aún así, la perspectiva de que BTS gane su primer número 1 en los Estados Unidos después de años de expandir diligentemente su audiencia es emocionante y plausible.

Si BTS mantiene sus excelentes ventas y transmisiones, y la radio finalmente comienza a tratarlos como uno de los artistas más grandes de los Estados Unidos (y del mundo), entonces su nuevo sencillo podría hacer historia el próximo mes.