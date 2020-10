BTS: ¿Perdió la humildad? Captan a Jungkook sin cargar su sombrilla

BTS: ¿Es payaso? Captan a Jungkook sin cargar su sombrilla

Una de las cosas que más caracteriza a los siete integrantes de BTS es su humildad y sencillez sin embargo esto es puesto en duda en el video de Youtube compartido por BangtanTV ya que se puede apreciar que en el sol de Los Ángeles, Jungkook no fue capaz de cargar su propia sombrilla para cubrirse del sol.

En las fotografías se observa que hasta los brazos los tiene escondidos entre la chamarra para no quemarse aunque también esto podría interpretarse como que no quería estropear o arrugar su chamarra y por eso no sostenía su sombrilla aunque posteriormente también sujetaron la de J-Hope.

¿El clima causó estragos a Jungkook?

Este video fue grabado en Los Ángeles, California y probablemente los siete integrantes de BTS no están acostumbrados al clima y esto los orilló a ser sumamente cuidadosos con el sol para no quemar su piel.

Aunque bien podrían cargar su sombrilla por si solos ¿o no?

La coreografía de este video fue realmente espectacular, los siete integrantes se lucieron desmedidamente. En los once minutos del video se puede observar un trabajo perfecto y espectacular como suele ser siempre por parte de la Boy Band de K-pop.

En este video mientras cantan la canción de ON y bailan la extrema coreografía también se puede observar que V sufrió un golpe en el rostro por un zipper y aunque tuvo una terrible marca en el rostro, esto no lo detuvo para seguir grabando.

¿Crees que Jungkook pudo haber cargado su sombrilla solo?