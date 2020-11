BTS: Outfits de RM que podrías comprar fácilmente

Muchas de las marcas que los integrantes de BTS utilizan tienen precios excesivos que no cualquier persona podría pagar, sin embargo en otras ocasiones algunos de ellos utilizan marcas más baratas que podrían estar al alcance de cualquier ARMY.

Uno de ellos es RM, quien se ha dejado ver con marcas como Nike o Converse que tienen prendas de todo tipo de precio. Este idol ha posado con tennis que cuestan menos de 2,000 pesos mexicanos y que podrían hacer que tengas un gran outfit y aparte muy cómodo.

BTS: Outfits de RM

Cabe destacar que en ocasiones, los integrantes de BTS utilizan marcas como Gucci que venden sus sudaderas o chamarras en más de 50,000 pesos pero en este caso te mostraremos un par de prendas que no tienen costos exorbitantes como este conjunto de pants y sudadera de Nike.

Estos tienen un precio aproximado de 87 y 70 dólares, lo cual es menos de 2,000 pesos mexicanos cada uno y con estos podrás lucir increíble.

Rm con Nike

BTS: Outfits de RM

El siguiente outfit es mucho más caro que el pasado, pero te lo mostramos para que observes el contraste de precios en las marcas que suelen utilizar los idols.

BTS: Outfits de RM

RM con converse

Un par de converse pueden ser muy baratos y hacerte lucir fresco y único, así que no tienes excusa para no replicar los looks de los guapos integrantes de BTS.

BTS: Outfits de RM

¿Crees que RM tiene un gran estilo?

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- BTS: Todo lo que tienes que saber sobre RM

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.