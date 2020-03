BTS “ON” supera las 100 millones de reproducciones en Youtube ¿ARMY molesto?

BTS logró romper nuevos récords tras el estreno de su Map of the Soul: 7, pues en menos de una semana superó los 100 millones de reproducciones en el video “ON” Kinetic Manifesto Film: Come Prima, siendo la coreografía de su sencillo principal y el que han presentado en varios eventos de los Estados Unidos, pero el enojo del ARMY con YouTube sigue creciendo.

¿Qué molestó al ARMY?

Aunque ya lograron un nuevo récord, el ARMY tiene planeado repetir este logro con el video musical oficial de “ON”, donde pudimos ver a los chicos de BTS dentro de una interesante historia conceptual, meta que ha sido cuestionada por el fandom con el supuesto “robo” de reproducciones por Youtube, ya que varios fans se encontraban siguiendo las visitas a tiempo real.



Monitoreo que presume haber detectado una anomalía con el video de BTS, pasando de superar las 80 millones de visitas a 40 millones, siendo la mitad de lo que ya se había logrado y ahora el ARMY le exige a YouTube que regrese las reproducciones al video o al menos explique a qué se debe esta reducción.

Aunque no hay respuesta que diga lo contrario a las sospechas del ARMY, ellos siguen organizados a superar este récord de visitas, pero aseguran que el número avanza más lento de lo esperado a pesar de visualizar el MV de “ON” varias veces al día. Siendo actualmente más de 58 mil reproducciones desde su estreno el pasado 27 de febrero.

Amigos comprendí que @YouTube es una plataforma que sólo da favor a quien les conviene.



Lo mismo pasó con los GRAMMYS les puede que la cultura Asiática pueda mover masas inimaginables.



USA está a pocos años de dejar de ser potencia y adivinen que continente dominará @BTS_twt — ̶̶αℓє�� (@Aleexmonth) March 1, 2020

#YouTubeCorrupt es tendencia porque el #BTSARMY denuncia que @YouTube está borrando views del nuevo video ON de #BTS. — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) February 29, 2020

Que alguien le diga a YouTube que BTS lleno 2 veces el wembley con capacidad de 90k haber si deja de borrarnos vistas justificando bots cuando en un solo live alcanzo 13 m de espectadores que deje de joder ���� — Laura ⁷ ���������� (@Army097l) March 1, 2020

En los comentarios del video oficial y Twitter, se puede notar la presencia del ARMY sobre su descontento con el número de reproducciones, mensajes de apoyo para los idols e incluso una petición en Change.org exigiendo a YouTube una resolución al problema con las visitas.

