BTS: Namjoon EMOCIONA a las mexicanas por esta razón ¡Es un amor!

BTS: Namjoon EMOCINA a las mexicanas por esta razón ¡Es un amor!

BTS es la banda de K-Pop que cuenta en México con un poderoso ejército de fans, o ARMY, que cada día sin excepción convierte a los famosos surcoreanos en tendencia en Twitter, los defiende con ímpetu frente a ataques o insultos.

Es por eso que lo que no imaginaban los admiradores del grupo es que uno de los cantantes les sorprendería con un pequeño detalle que en la noche de este domingo desató la emoción en redes sociales.

Namjoon de BTS emociona a las mexicanas por revelar playlist

¿Qué fue lo que hizo Namjoon de BTS?

Resulta que Namjoon, rapero de BTS conocido como RM, agregó a su lista de reproducción de Youtube una canción que no sólo conmueve a México, sino al mundo entero, pues se trata nada más y nada menos que de “Remember Me”, la versión en inglés de “Recuérdame”, el precioso tema de la película Coco, basada en la tradición mexicana del Día de Muertos.

Hay que recordar que la letra en inglés, interpretada por el actor mexicano Gael García Bernal dice así: Recuérdame, aunque tenga que decir adiós. Recuérdame, no dejes que te haga llorar. Porque incluso si estoy lejos, te llevo en mi corazón.

Coco, producida por Pixar y distribuida por Disney se convirtió en el largometraje animado más taquillero de la historia en México. En 2018, se alzó con el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película de Animación, un premio que repitió en la ceremonia de los Oscar, donde Remember Me consiguió la estatuilla a la Mejor Canción Original.

Tal parece que el hecho de que Namjoon haya incluido en su playlist la canción, y que incluso, haya visto la película y conozca parte del folclore mexicano, ha ilusionado a sus fans, ya que algunas han comentado lo siguiente:

Las reacciones del ARMY ante la revelación del play list de Namjoon

Nam en su playlist tiene ‘recuérdame’ de Coco. Soy lágrimas, es la canción más triste que existe Namjoon, Namjoon tiene recuérdame de Coco en su playlist de Youtube... Estoy enamorada del hombre indicado, ven a mirar coco conmigo así llorando mientras cantamos recuérdame porfa; entre muchos comentarios más.

Cabe mencionar que la banda de K-Pop haría un tour por las principales ciudades del mundo en su gira Map Of The Soul Tour. Sin embargo, al anunciar las fechas de los conciertos, los fans comprobaron con preocupación que Latinoamérica no figuraba en la lista.