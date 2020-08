BTS: Mira estos adorables Tiny TAN de los idols

La agencia de Big Hit Entertainment, Bangtan Sonyeondan, presentó a los personajes miembros de BTS en un video corto con una versión de dibujos animados el pasado domingo 2 de agosto de 2020.

Tiny Tan - BTS

Uno por uno aparecieron los personajes de BTS, comenzando por el líder, RM, continuaron Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, y finalmente Jungkook.

BTS: Mira estas adorables versiones en caricatura

El MV es uno de los singles del álbum lanzado en 2017. Primero es RM, que recibe el título Unbreakable Cuteness. Ese es un personaje divertido que no puede ser refutado.

RM

De acuerdo con el MV, en este personaje se representa a RM con una chaqueta roja con cabello morado.

Suga

Para el tercer miembro es el personaje de rapero BTS, Suga. La muñeca de Suga se llama Sweety con Swaggger, lo que significa dulce en un estilo de botín. La ropa usada también es la misma que la de MV Mic Drop, vestida de blanco con cabello gris y con una diadema en la frente.

J-Hope

El siguiente es J-Hope. El atuendo que se usó fue una chaqueta roja con el personaje Little Little Right Here. Significa que hay poca esperanza aquí.

V

El personaje V BTS está escrito bajo el título Precious Baby Bear, que significa el valioso bebé oso.

Jin

El personaje de la muñeca Tiny TAN Jin es Worldwide Cutie, lo que significa el más divertido del mundo.

Jungkook

Finalmente, el centro y el más joven de BTS, Jeon Jungkook. Karkater se describe como Adorable Golden Baby, que significa adorable bebé dorado.

Jimin

Luego, el personaje Jimin recibió el título de Lovely Little Angle, que significa amar angelito.

La ropa que se usaba era la misma que la chaqueta negra y el cabello que estaba en el MV era arena color crema.

¿Qué opinas? ¿Te gustaron los nuevos Tiny Tan de BTS? ¿Cuál crees que es el más adorable?