BTS: “Map of the Soul: Persona” entre los álbumes más vendidos de la historia

La IFPI ha anunciado la lista de los 10 discos más vendidos en la historia y el famoso grupo surcoreano BTS fue el ganador del segundo puesto en la importante lista.

Los guapos integrantes de BTS no podían faltar en esta premiación de la IFPI, puesto que lograron obtener el segundo lugar con uno de sus más queridos álbumes: “Map of the Soul: Persona”.

La IFPI, es la organización responsable de presentar a las masas los informes de ventas, popularidad y puestos en rankings mundiales de todas las agrupaciones y artistas.

Además, se encarga de realizar promoción y campañas para defender los derechos de los autores, productores, letristas e intérpretes, en diferentes mercados y géneros del mundo.

En la lista de los más vendidos, también figuran artistas como Ariana Grande, Taylor Swift, Ed Sheeran y Billie Eilish, quien se llevó el primer puesto con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

La producción discográfica de BTS logro vender más de 3 millones de unidades en todo el mundo, desde su lanzamiento en abril del año pasado.

Con este álbum, BTS realizó diferentes campañas publicitarias con fotografías inéditas y por supuesto presentaciones con Halsey con quien interpretan una de sus más famosas canciones con ‘Boy with Luv’.

‘Map of the Soul: Persona’ contiene 7 canciones: Persona, Boy With Luv, Mikrokosmos, Make It Right, HOME, Jamais Vu, Dionysus, y esté ha logrado ganar importantes premios como el Mnet Asian Music Award al Álbum del Año, Golden Disk Awards por la misma categoría y el Seoul Music Awards por el “Récord of the year”

Además, el disco se posicionó en el número uno de rankings internacionales en países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, en donde no es muy común ver en las listas a ninguno grupo de K-Pop.