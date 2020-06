BTS: MV de Black Swan llega a las 100 millones de vistas en YouTube

La agrupación de K-Pop masculina BTS, se llevó un nuevo galardón en reproducciones de YouTube. En esta ocasión con su video musical de “Black Swan” y juntando más de 100 millones de vistas desde su estreno en marzo de 2020. Todo esto fue gracias a su fandom ARMY, siendo los que nunca dejaron de demostrar su amor por sus cantantes favoritos. ¡Felicidades!

MV de Black Swan llega a los 100 millones

Según informó Soompi, los Bangtan Boys registraron este logro desde las 8:19 de la mañana KST (horario de Corea del Sur) el 8 de junio y este video musical se convirtió en su vigésimo cuarto 24º éxito en acumular esta alta suma de reproducciones. Mediante el Canal de Big Hi Labels de la agencia Big Hit Entertainment, fue que también se notó más de 6,2 millones de me gusta.

BTS: MV de Black Swan llega a las 100 millones de vistas en YouTube

Otros MV de BTS en llevarse esta cantidad de vistas en YouTube son “Dope“, “Fire“, “Blood, Sweet & Tears“, “Boy in Luv“, “Save Me“, “Not Today“, “Spring Day“, “DNA“, “Danger“, “I Need U“, “War of Hormone“, “MIC Drop (Steve Aoki Remix)“, “Fake Love“, “IDOL“, “Just One Day“, “We Are Bulletproof Pt. 2“, “Run“, “Boy With Luv“, “No More Dream“, “Airplane Pt. 2 (Japanese version)“, “ON” (Kinetic Manifesto Film : Come Prima), “ON” y “IDOL” (feat Nicki Minaj).

Mira el MV de Black Swan por BTS

El ARMY de RM, J-Hope, Jin, Jimin, Suga, V y Jungkook, demostró que en menos de 4 meses consiguieron una alta suma de vistas en uno de los más recientes videos musicales de la boyband. Recordemos que el comeback oficial fue un 21 de febrero de 2020; todo antes de la amenaza de contagio por Coronavirus.

Dicho esto, BTS presentó por primera vez su coreografía de Black Swan en el escenario del programa estadounidense Late Late Show with James Corden; como parte de su gira promocional en los Estados Unidos y que sin duda abrió más puertas en popularidad a nivel internacional.

BTS y Suga en los Estados Unidos

La visita de estos cantantes de K-Pop a USA, terminó con nuevas amistades musicales. Un ejemplo es la colaboración de Suga con el rapero estadounidense Max; la cual formó parte de su nuevo mixtape en solitario “D-2”.

Te puede interesar: BTS ARMY recauda más de $ 1 millón de dólares para Black Lives Matter con #MatchAMillion

Debido a esto, Yoongi no dejó de romper récords en ventas con su álbum, e incluso con su video musical de Agust D '대취타'; siendo más de 76 millones de vistas en YouTube las que registra en junio desde su debut un 22 de mayo de 2020.