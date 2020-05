BTS: “Love Yourself: Her” se convierte en álbum de plata y el ARMY lo celebra

BTS, una agrupación masculina de K-Pop creada por Big Hit Entertainment. Se convirtió en tendencia de redes sociales gracias al apoyo de su fandom ARMY, como reacción a un nuevo grupo. Se trató de recibir la certificación de plata en el Reino Unido con su mini álbum de estudio “Love Yourself: Her”.

“Love Yourself: Her” de BTS

Según informó Soompi, la cuenta oficial de BRIT Awards 2020 en Twitter, fue donde se anunció este logro para la famosa boyband del K-Pop. Este disco tiene como canción principal a “DNA” y fue lanzado en el 2017. Tan solo el video musical de este sencillo ya superó las 987 millones de reproducciones y los 13 millones de me gusta. ¿Sabías que es el quinto álbum en conseguir este galardón?

Antes de “Love Yourself: Her”, tenemos a “Love Yourself: Answer“, “Map of the Soul: Persona”, “Love Yourself: Tear“ y “Map of the Soul: 7” con la misma certificación. El exitoso tema de “Boy With Luv” en colaboración con Halsey, está en la misma categoría y “Love Yourself: Answer” en el 2020 se convirtió en certificación de oro en el Reino Unido.

¿Qué son los BRIT Awards?

Los premios BRIT Certified o BRIT Awards, son administrados por la British Phonographic Industry; una asociación comercial de la industria musical producida en el Reino Unido. Para ellos, un álbum recibe un galardón de plata cuando se alcanzan 60 mil unidades en ventas y BTS fue la primera agrupación surcoreana en recibir la certificación de oro.

Debido a estos premios, es de esperar que la cantidad de personas ARMY hayan logrado ser incluidos como sede a una gira mundial de los Bangtan Boys. Aunque su “Map Of The Soul: Tour” se encuentra suspendido y con nuevas fechas aún por confirmar. Los estragos por la pandemia de Covid-19, no afectaron del todo su desempeño en el 2020.

BTS en el 2020

Los siete integrantes de BTS: RM, Jimin, J-Hope, Jin, Suga, V y Jungkook, se encuentran muy activos en redes sociales. Próximamente tenemos el concierto de Bang Bang Con y varias sorpresa aún por revelar de su agencia musical. Recordando la polémica en la que estuvo involucrado el menor del grupo, los fans no tardaron en pasar la página y enfocarse en temas positivos con sus idols favoritos.

También tenemos el extraordinario regreso de Suga como August D, siendo otro de los temas por los que BTS se mantuvo dentro de las primeras tendencias de Twitter. Ahora solo queda esperar los siguientes anuncios de Big Hit Entertainment con sus artistas.