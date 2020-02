BTS: Los mejores memes del ARMY sobre “Outro: Ego” de J-Hope

J-Hope quien dio noticias sobre el nuevo comeback trailer de BTS, ahora con el sencillo “Outro: Ego” con el cual ya han superado las 6 millones de reproducciones en Youtube y en menos de 24 horas de haberlo publicado, por lo que no es de sorprender que el ARMY haya aprovechado para demostrar su reacción al nuevo video.

El sorprendente trabajo de producción estuvo bajo la dirección de Yoo Jeong Ko, donde Nu Kim, Sabinne Cheon, Lee Sun Kyoung, Kim Ga Eun y Lee Min Gyu fueron los responsables de la creatividad audiovisual que vimos en el video de BTS publicado en Big Hit Labels a primera hora del 2 de febrero, sin duda J-Hope logra sorprender con su talento vocal y atractivo que enamoró al ARMY.

¿De qué habla Outro: Ego de BTS?

El sencillo “Outro: Ego” interpretado por J-Hope, nos muestra el largo camino que ha emprendido BTS a lo largo de su debut en el K-Pop, de igual forma se presenta cómo el concepto con el que se presentaron ha ido cambiando con la evolución y crecimiento de los integrantes, hasta conocerlos como la boyband surcoreana más popular del momento.

Los mejores memes del ARMY sobre "Outro: Ego" de BTS

Los mejores memes del ARMY sobre “Outro: Ego” de BTS

El ARMY ha sabido identificar el mensaje oculto en “Outro: Ego”, al igual que señalar varios puntos que hacen de este nuevo sencillo una revelación para el fandom, lo que sin duda ha sabido transmitir BTS con J-Hope como el vocero e intérprete de este sencillo musical.

No hay duda, que BTS está cada vez más cerca de mostrar todo lo nuevo de “Map of the Soul: 7” este 21 de febrero, por lo que el ARMY se emociona cada vez más con cada video que se publica en Big Hit Labels, así como la promoción de los idols en distintos programas internacionales.

Yo siempre he dicho que Hoseok es LATINO ahre, unos bailes o qué?#EgoSambaChallenge @BTS_twtpic.twitter.com/mBqm7LJaFe — ;��������⁷ (@autumnpIanet) February 2, 2020

