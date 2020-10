BTS: Los datos más adorables de Suga ¡Oww!

Suga es el miembro más “malhumorado'' de BTS. Ha sido transparente al lidiar con problemas como la depresión y la ansiedad social porque quiere asegurarles a los fanáticos que no están solos en sus luchas. Esta honestidad, junto con un comportamiento tímido, ha convertido a Suga en uno de los artistas más queridos del grupo.

Suga, nacido como Min Yoon-gi, quería ser rapero desde que era adolescente. Afirmó que fue "engañado" para unirse a BTS en 2013, pero desde entonces ha expresado su gratitud por el lugar que el grupo le ha proporcionado. Ha utilizado su música para difundir positividad y hablar sobre temas que la mayoría de las estrellas del K-pop han evitado.

Suga un compositor honesto

En su tema cómo solista del 2016 "The Last", Suga profundiza en el lado oscuro de la fama y las formas en que los medios pueden amplificar los demonios personales. Le dijo a Yonhap News que la canción reflejaba un enfoque más íntimo que algunas de sus contribuciones a BTS.

“La ansiedad y la soledad permanecen para siempre”, observó, “y cómo eliges hacer las paces con ellos, eso necesita toda una vida de consideración”.

Con su música el idol de BTS, Suga, ha dejado ver los problemas personales que ha enfrentado

El idols de BTS Suga le dijo al medio que su proceso de escritura ha mejorado desde que se permitió escribir desde el corazón. “Cada situación y cada momento, los sentimientos son tan diferentes, por eso creo que la vida es donde la contemplas constantemente”, afirmó.

"Entonces, a través de la letra, quería transmitir el mensaje 'Estoy inquieto y tú también, así que intentemos buscar y estudiar juntos'".

Suga y sus sueños con el baloncesto

Suga tiene varios pasatiempos e intereses cuando no está grabando. El idol de BTS es un gran fanático del baloncesto, tanto así que esperaba convertirse en jugador profesional cuando estaba en la escuela secundaria.

K-Pop Herald afirmó que Suga tuvo un accidente de motocicleta cuando era repartidor y la lesión que tuvo en el hombro saboteó sus objetivos. Su apodo “Suga” es un guiño a las dos primeras sílabas de su posición de baloncesto: escolta en japonés.

Suga no tiene tiempo para el romance

El rapero de BTS ha dejado en claro que no tiene tiempo para perseguir el romance. "Esto se debe a que somos recién llegados", dijo a Beatles Code. “Si distraemos nuestra atención, no podremos concentrarnos correctamente. Lo entenderías si caminaras en nuestros zapatos. Realmente no tenemos tiempo".

Suga, el abuelo del grupo

Suga es considerada el "alma vieja" de BTS. Jungkook dijo a los reporteros que Suga se comporta como un hombre tres veces mayor a su edad cuando salen. “Un anciano con una pasión desbordante por la música”, bromeó Jungkook. "Muy bien informado, pero todavía un anciano".

RM tuvo una opinión similar, apodando a Suga el "abuelo" del grupo. "Si llegas a conocerlo, es realmente suave", explicó el rapero. “Él sabe muchas cosas al azar, un abuelo al que le gusta la música. Apasionado y persistente. Puede decir lo que quiere y lo que no quiere directamente".

Suga no quiere tatuajes por una noble razón

Suga también se diferencia de sus compañeros de BTS cuando se trata de tatuajes. Le dijo a Grazia que no quiere tatuarse porque no quiere que lo retengan de ciertas empresas comerciales a medida que envejece. "Hay algo que quiero hacer en el futuro", afirmó. "Quiero hacer un trabajo de caridad, pero los tatuajes se pueden ver negativamente, así que me estoy conteniendo".

Suga tiene un futuro brillante

A pesar de su personalidad reservada, Suga está ansioso por el futuro de BTS. Le dijo a Variety que no podía esperar a que la gente escuchara su nuevo álbum BE (Deluxe Edition) y se burló de la posibilidad de más música en inglés como "Dynamite".

"Dynamite fue un caso especial", explicó. “No se puede predecir lo que sucederá y las cosas que haremos. No podemos decir con certeza qué haremos en el futuro. Las cosas cambian, las circunstancias cambian. Si vemos que hay una razón suficiente para hacer algo, grabar en inglés o algo más, seguiremos adelante con esa decisión".