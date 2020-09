BTS: Las mejores frases de Suga que te mantendrán inspirado

Suga se ha caracterizado a lo largo de su vida por trabajar y esforzarse para cumplir sus sueños. El 22 de mayo, el idol de BTS dominó la industria de la música cuando lanzó D-2, la muy esperada secuela de su primer mixtape en solitario, Agust D. El rapero, productor y cantante y compositor rápidamente se ganó el primer lugar en la lista de álbumes de iTunes de EE. UU.

Esto también se produjo apenas dos semanas después del impresionante all-kill de la colaboración de "Eight" con IU. Ahora, para celebrar los logros de Min Yoongi, compartimos algunas de las mejores frases de Suga que probablemente te mantendrán activo toda la vida.

Las frases de Suga han logrado inspirar a ARMY

1. Suga nos dice cómo afrontar el cambio

Es bueno saber que está bien cuando las cosas van en una dirección no deseada, porque siempre puedes empezar de nuevo. Manten la calma, toma la siguiente mejor opción y sigue adelante.

- Time Magazine, Mayo de 2020

2. Suga cree que BTS estaba destinado a encontrarse

El solo hecho de estar el uno para el otro es una fuente de fortaleza, incluso si no decimos nada. No se trata de elegir a una persona específica. Nos conocemos muy bien, incluso sin palabras. Incluso si tuviera que armar un equipo yo mismo, no habría funcionado tan bien.

Cuando viajas, hay algunas personas con las que vas desde el principio y otras que conoces en el camino. Creo que todas las razones serían diferentes. Ya sea de forma voluntaria o no, comenzamos nuestro viaje juntos.

Mientras continuamos, no puedo pensar en nada mejor que esto. En lugar de hacer algo por mi cuenta, los siete haciéndolo juntos tiene un efecto más sinérgico. "¿Podría haber habido un mejor partido? Debemos haber estado destinados a encontrarnos ". Creo que mucho.

- Break the Silence Episode 2, Mayo de 2020

3. Cuando sientes que el mundo se derrumba a tu alrededor

Incluso si resulta que no te fue muy bien en el examen, no hay necesidad de sentirse tan derrotado. Puede parecer que tu mundo se está derrumbando, cuando no obtienes los resultados que deseas, pero eso no es cierto. No es así como funcionan nuestras vidas. Lo importante es que te levantes.

- VLIVE, diciembre de 2019

4. Suga explicando “Interlude: Shadow” from Map of the Soul: 7

Es importante ver realmente tu sombra y ver dónde está. Tu sombra siempre estará unida a ti, siempre estará a tus pies y siempre te seguirá. Así que es cuestión de aceptarlo o no ... No se trata de enfrentar tu sombra o luchar contra tu sombra, sino de reconocer el hecho de que tienes tu sombra. Y eso realmente nos trae consuelo y paz.

A veces la sombra crece, a veces se acorta y se alarga, pero siempre estará adherida a ti. Entonces, reconocer su presencia y aceptarla requiere mucho coraje. Creo que eso es lo que nos permite seguir adelante.

- Conferencia de prensa global de BTS para Map of the Soul: 7 de febrero de 2020

5. ¿Qué inspira a Suga a crear música?

Los mensajes en las canciones son lo primero que me llevó a hacer música porque crecí escuchando ese tipo de música. Dicen que la música que escuchas en tu adolescencia y en los 20 tiene el mayor impacto en ti durante el transcurso de tu vida. Leí que la música que escuchas en tus primeros años tiene mayor valor. Así de crucial es la música en la creación de un sistema de valores. No lo sé ahora. Pero fue así entonces. Ser capaz de dejar un mensaje positivo en sus mentes sería increíble.

-Break the Silence Episodio 4, mayo de 2020

6. Suga da un sincero agradecimiento a ARMY

Te prometimos cantar nuestra música y demostrar quiénes somos contra la represión y los prejuicios. Y después de cinco años, finalmente estamos ... Nos tomó cinco años cantar nuestra música frente al público. Muchas gracias. Y creo que eres tú quien hizo realidad nuestros sueños.

- The Wings Tour: The Final, diciembre de 2017

아미들 오늘 투표하셨나요? 저는 멤버들과 사전투표를 했습니다 후후

얼른 투표 마치고 아미 여러분도 뒹굴뒹굴해보세요

행복해진답니다 #BOTD #BTS_OF_THE_DAY pic.twitter.com/qTir4pBkmg — 방탄소년단 (@BTS_twt) April 15, 2020

7. ¿Qué mantiene a Suga y BTS en marcha?

Nuestra mayor influencia, y de donde sacamos nuestra fuerza, nuestro consuelo y nuestra alegría son los aficionados. Así que siempre tenemos eso en mente cuando hacemos nuestra música. Y creo que nuestros fanáticos también pueden obtener esa misma fuerza o alegría.

- Entertainment Weekly, marzo de 2019

Todos entendemos el poder detrás de las letras de Suga, pero como ilustran estas citas, el artista aún puede tocar los corazones de los fans más allá de la música. Ahora vamos a seguir adelante y alcanzar nuevas alturas, porque si alguien es lo suficientemente resistente para lograr lo imposible, ese es Min Yoongi, uno de los idols favoritos de BTS.