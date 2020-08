BTS: Las increíbles historias detrás de J-Hope y sus canciones en solitario

Con su sonrisa brillante, risa contagiosa y actitud positiva generalizada, J-Hope es visto como el "sol" de BTS. RM dijo lo mismo durante el especial japonés de Hulu 2018 del grupo, We Love BTS, compartiendo: "J-Hope siempre ilumina la atmósfera". Su personalidad vibrante se puede encontrar en todo lo que toca, desde producir y escribir canciones hasta rapear y bailar.

Él simplemente piensa mucho en hacer que cada proyecto sea especial para ARMY. Pero Jung Ho-seok es mucho más que la píldora feliz de BTS y ARMY. Como cualquiera, pasa por momentos difíciles, y las canciones en solitario de J-Hope de BTS exploran los desafíos que ha superado, como las críticas y las dudas.

Es eso, su capacidad para explorar y desempacar los complejos altibajos de la vida en su arte, lo que lo convirtió en un símbolo de esperanza para sus fanáticos. Además de mostrar su arte multifacético, la música de J-Hope refleja su impulso para convertirse en un intérprete completo.

Jung Ho-seok, mejor conocido como J-Hope de BTS, es un idol muy creativo a la hora de escribir sus temas en solitario

Cada vez que los fanáticos ven videos detrás de escena de J-Hope en el estudio de grabación o en la sala de práctica de baile, ven que siempre está súper absorto en la tarea que tiene entre manos, asegurándose de tocar cada nota y movimiento de baile a la perfección.

Su atención al detalle también se encuentra en sus proyectos en solitario. A veces, es la inflexión vocal o la letra más pequeña la que marca la diferencia. ARMY aprecian todo lo que hace para hacer música de la que tanto él como sus fans pueden estar orgullosos. Para darte una idea de su increíble versatilidad y forma de pensar, aquí están las canciones en solitario de J-Hope con sus mejores letras y ritmos.

Diciembre de 2015: "1 Verse"

J-Hope comenzó su carrera en solitario con "1 Verse", en ella envía a sus enemigos un poderoso mensaje: sus palabras no le importan. Irónicamente, dado que sus enemigos siguen escuchando su música para criticarla, sus palabras obviamente tienen significado para ellos. "Cierra la boca y escucha este verso. La atmósfera de este flujo es como un saludo", dice J-Hope en la pista.

Una de las letras más puntiagudas de la canción compara a quienes lo critican con "palomas" porque se juntan y huyen cuando tienen miedo. "Las palomas que se escapan en un abrir y cerrar de ojos, no entienden el significado. Simplemente las disiento con frialdad, exhibiendo, mire mi talento", rapea.

A lo largo de la canción, J-Hope hábilmente cambia su voz para reflejar mejor la letra que está cantando. Por ejemplo, cuando dice que escupe la "flema molesta" de los que odian en el suelo, en realidad hace que parezca que está haciendo precisamente eso, haciendo que sus palabras tengan mucho más poder.

Octubre de 2016: "Intro: Boy Meets Evil"

Wings de BTS es uno de los álbumes conceptuales más dramáticos del grupo hasta la fecha. Inspirándose en la novela Demian de Hermann Hesse de 1919, el disco explora temas de tentación, crecimiento e incertidumbre. "Intro: Boy Meets Evil" de J-Hope establece el ambiente para el sonido oscuro general del álbum.

En solo dos minutos, J-Hope lleva a los oyentes a un viaje emocional, reflejado en la construcción gradual de la canción hasta su clímax. La capacidad de J-Hope para cambiar sin esfuerzo del canto suave y sensual al rap hardcore es otro ejemplo de su magistral dualidad.

En la canción de introducción, J-Hope compara su ambición con el veneno, porque si pide demasiado, sus deseos se volverán venenosos. "Afilé mi cuchillo todos los días, pero debido a mi codicia incontrolable, mi cuchillo se volvió desafilado", canta J-Hope. "Siento la realidad más aguda cada día. Hay sangre roja por ser desgarrado por la realidad".

Octubre de 2016: "MAMA"

A diferencia de "Intro: Boy Meets Evil", que tiene una sensación más inquietante, "MAMA" es optimista porque sirve como un mensaje de agradecimiento a la madre de J-Hope, quien ayudó a dar forma a la persona que es hoy. Comenzando con el sonido de una vieja cámara de película reproduciéndose, la canción emite un sentimiento nostálgico porque comparte una descripción general de la estrecha relación de J-Hope y su madre.

J-Hope detalla cómo su madre ayudó a "hacer flotar el bote pequeño" de sus sueños al apoyar sus aspiraciones. Ahora que ha llegado a la cima, quiere devolverle a su madre todo lo que ha hecho por él. "Porque fuiste fertilizante para un brote. Me convertiré en una flor y me convertiré en tu propio camino de flores", dice J-Hope en la canción.

Marzo de 2018: "Hope World"

J-Hope de BTS envía a los fans a una divertida aventura a través de su mixtape debut, Hope World. En la canción principal, J-Hope explica por qué nombró la canción y el álbum con su alias. "Mi nombre es mi vida. Un ambiente esperanzador. Un tipo positivo en lugar de negativo. Hago honor a mi nombre pero no tengo precio", rapea, haciendo referencia a su personalidad alegre y su capacidad para hacer sonreír a sus fans con su música.

Sin embargo, a medida que los oyentes profundizan en el álbum, se dan cuenta de que hay más en J-Hope de lo que inicialmente pensaban. En "Daydream", admite que ocasionalmente siente que está viviendo dos vidas diferentes: una como una figura pública y la otra como su yo privado. Aunque se siente como cualquier otro chico veinteañero, sabe que tiene la responsabilidad de ser un modelo a seguir para los fanáticos, por lo que hace todo lo posible por ser un rayo de esperanza para ellos.

Agosto de 2018: "Trivia: Just Dance"

En esta canción, Jung Ho-seok usa su pasión por la danza para contar la historia de dos personas que se enamoran. Él compara maravillosamente encontrar a la persona adecuada con estar al mismo ritmo que ellos. "Mis sueños que antes no tenían respuesta, ahora se convierten en algo con lo que podemos relacionarnos”.

“Debido a que nuestro ritmo coincide, porque tenemos nuestro baile, es un ritmo parecido al del destino", canta. Por supuesto, J-Hope no podría tener una canción sobre el baile sin una coreografía épica a juego, que interpretó durante las giras Love Yourself y Speak Yourself de BTS.

Febrero de 2020: "Outro: Ego"

Muestreando la pista de BTS de 2013 "Intro: 2 Cool 4 Skool", "Outro: Ego" de J-Hope es otro de sus bops edificantes con un mensaje serio debajo. J-Hope canta sobre los obstáculos que tuvo que enfrentar para lograr sus sueños, incluidas las dudas sobre sí mismo. "Mi baile era perseguir fantasmas. Culpar a mi sueño, preguntar por qué vivo y respiro", canta en el segundo verso.

Finalmente, superó esos tiempos difíciles y ahora ha aprendido a confiar en sí mismo, convirtiéndose en la encarnación de la esperanza. "Siete años de angustia salen finalmente. Las opresiones se resolvieron. En mi corazón vienen las respuestas de mis más confiables... Ahora no me importa, son todas las decisiones de mi destino, así que estamos aquí. Mira hacia adelante, el camino está brillando", dice J-Hope.

El viaje musical de J-Hope es la historia de éxito definitiva. Tuvo muchas dificultades, pero con la ayuda de su familia, compañeros de BTS y ARMY, pero sobre todo su increíble talento, pudo superarlos y encontrar la verdadera felicidad. Dado que sus experiencias lo influenciaron tanto, J-Hope retribuye poniendo todo su esfuerzo en todo lo que asume. Ya sea una canción en solitario, un mixtape o un baile.