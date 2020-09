BTS: Las fotos mas sexys de Jin en traje ¡Guapisimo!

Muchos se preguntan por qué Jin siempre dice en las entrevistas que es worldwide handsome y la verdad es que fue elegido con este titulo en el King Choice, un popular sitio web de votaciones de celebridades y KPOP, que reveló los resultados de la encuesta para "Most Handsome Man in the World 2019" declarando al integrante de BTS Jin como el ganador. La encuesta fue disputada entre 30 guapos ídolos.

BTS Jin finalmente ganó la encuesta con un total de 444,448 votos. Con una ligera diferencia, el actor estadounidense Ian Somerhalder ocupó el segundo lugar con 367,889 votos y BTS Kim Taehyung en el tercer lugar con 243,986 votos. El actor estadounidense Chris Evans Jin quedó en cuarto lugar con 16.952 votos. En el quinto lugar, el actor australiano Chris Hemsworth logró recibir 14.997 votos.

Sin lugar a dudas este joven oriundo de Corea del Sur ha dejado claro que los sueños de pueden cumplir mientras tengas constancia y te esfuerces, seguramente cuando empezaba, no se imaginaba que se convertiría en uno de los hombres más guapos del mundo y ahora hasta lo presume con mucho orgullo.

Tanto que cada vez que porta uno de sus finos y costosos trajes luce como un sueño hecho realidad. Cada vez son más los fans de los integrantes de BTS y seguramente hay un alto porcentaje de chicas que mueren por Jin.

Realmente no se puede negar que Jin tiene un gran estilo y porte.

BTS se ha convertido en uno de los grupos mejores pagados en publicidad ya que cada vez que alguien se anuncia con ellos cada prenda se vende como pan caliente. ¿Quién es tu favorito de BTS?