BTS: Las fotos más espectaculares de Jin, ¡Te vas a enamorar más!/Foto: La Verdad Noticias

No podemos dejar de obsesionarnos con BTS, pero ¿cómo puedes culparnos? Todos los miembros de esta banda de K-pop son extremadamente talentosos e increíblemente guapos. Como si esto no fuera suficiente, todos son realmente dulces, ¡y Jin no es una excepción!

Jin puede verse extremadamente lindo a veces, ¡ pero no dejes que su apariencia inocente te engañe! También puede verse muy sexy.

En La Verdad Noticias conseguimos algunas fotos de él para demostrar nuestro punto, y no sería justo guardárnoslas para nosotros.

Si aún no estás completamente enamorada de Jin después de ver estas fotografías, es posible que debas comprar unas gafas.

4 Fotografías que muestra lo sexy que es Jin

Aquí están nuestras cuatro fotografías favoritas de Jin, que seguramente harán que te enamores de él tanto como nosotros.

Elegante y con estilo

Los atuendos completamente negros se ven bien en todos, pero no podemos negar que Seokjin se ve especialmente impresionante en monocromo.

El miembro mayor de BTS sabe lucir muy bien el color negro. Con este look robó millones de miradas/Foto: Film Daily

La combinación de suéter de cuello alto y abrigo de Jin es extremadamente elegante, pero la elección del atuendo no es lo que hace que esta imagen sea tan atractiva, definitivamente es Jin.

Al igual que todo lo que Jin usa, este look le queda perfecto. También nos encanta la expresión de Jin en esta fotografía. Se ve guapo y su leve sonrisa podría derretir a cualquiera.

Doble problema

¡Esta fotografía lo es todo! A la izquierda, podemos ver una imagen que apareció en la versión "O" del álbum Love Yourself: Tear, mientras que la fotografía de la derecha fue tomada por una ARMY en un evento de BTS. ¿No se ve impresionante en ambos?

¿Dos Jin? La réplica que hizo el idol de sí mismo dejó con la boca abierta al ARMY. Quienes no saben en dónde luce más sexy el artista/Foto: Film Daily

Jin replicó la sesión de fotos de su álbum en la vida real, y uno de sus fans tuvo la suerte de capturar este instante mágico. Por supuesto, tenía a los fanáticos derritiéndose por él, ¿y cómo no podrían? Jin luce impecable en la sesión de fotos de la carátula del álbum y en un evento de la vida real.

Ambas imágenes acentúan los hermosos ojos de Jin: su mirada nos está matando . ¡Debería ser ilegal lucir tan sexy!

El chico de al lado

Esta fotografía contrasta enormemente con las que presentamos antes. Las fotos anteriores presentaban colores más oscuros, mientras que esta es colorida y mucho más divertida. Esta vez, Jin no está usando ropa elegante. En cambio, está demostrando que puede lucir genial con cualquier tipo de ropa usando una chaqueta deportiva.

Jin luce adorable con sus outfits coloridos. El idol se roba las miradas de los fans/Foto: Film Daily

Incluimos esta fotografía porque creemos que muestra el rostro perfecto de Jin y también muestra su lado más dulce. En serio, sin embargo, su rostro debe haber sido hecho por los ángeles porque no hay forma de que alguien pueda verse tan bien.

En el centro de atención

Para algunos, esta es solo una fotografía normal de Jin en el escenario. Para nosotros, este es un espectáculo para los ojos doloridos. Hay algo increíblemente sexy en ver a otra persona hacer lo que ama.

Seokjin domina el escenario. Ya sea en solitario o en grupo, el idol logra dejar huella en los corazones/Foto: Film Daily

A estas alturas, probablemente hayas notado cuánto amamos los conjuntos completamente negros. Tienes que admitir que no todo el mundo puede lucir un blazer brillante como lo hace el Worldwide Handsome. ¿Cuál fue tu foto favorita de Seokjin?