BTS: Las fotos más CANDENTES de Suga ¡ARMY, procura no enamorarte!

BTS: Las fotos más CANDENTES de Suga ¡Procura no enamorarte!

Suga, uno de los cantantes más populares de Corea del Sur, quien también es miembro principal de la banda BTS, está listo para prender fuego al escenario digital con su apariencia y estilo. Su gran talento y carisma, sumados a su innegable belleza, lo han llevado a la cima, donde se mantiene constante en el gusto de sus fans.

Hoy revisaremos algunas de de las mejores y más calientes fotografías de Suga, ¡compruébalo y aprecia!

Las fotos más calientes de Suga

¡El nuevo corte de pelo se ve tan irresistiblemente lindo! ¡Puedes negarlo! ¡No, cierto! Nosotros tampoco podemos. Nos encanta este lindo y adorable look en el intérprete de 'Daechwita', y no podemos ignorar lo atractivo que se ve al mismo tiempo. Pero no solo eso, su amable gesto hacia sus fanáticos, está ganando corazones, como dice su leyenda: "Me pregunto cómo estarán todos durante esta pandemia, por favor, manténganse a salvo".

Suga de BTS es un artista muy creativo, además de ser uno de los raperos más talentosos de su generación, también se ha desempeñado en crear una carrera muy grande en la producción musical y es letrista de cientos de tracks registrados a su nombre.

Oh! ¡Pero ese brillo! Todavía nos preguntamos sobre su rutina de acondicionamiento físico y cuidado de la piel, ¡y queremos saber cómo se las arregla para mantener su piel tan perfecta! Perfectamente guapo, y con esa suite real negra, ¡se ve el mejor y el más guapo de todos! ¡Lo aplaudimos!

¡Una hermosa sonrisa como esa siempre puede hacer que tu día sea mejor y más brillante! ¡Él se ve más lindo en esta imagen y nos encanta su apariencia! ¡Qué piensas de este! ¡Hágannos saber en los comentarios a continuación si cree que se ve irresistiblemente lindo!

Te puede interesar:

Recientemente, Suga y BTS hicieron público su primer video musical con una canción escrita completamente en inglés: ‘Dynamite’. Además, la ya legendaria banda de K-Pop logró algo que ningún otro lanzamiento en la plataforma había logrado, al obtener más de 10 millones de visitas en los primeros 20 minutos del estreno del clip.