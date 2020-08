BTS: Las canciones más melancólicas de V ¡Para llorar!

Aunque Tae Hyung mejor conocido como V, no ha sacado producciones discográficas en solitario, ha destacado dentro de la boy band por su increíble talento al momento de interpretar las melodías favoritas del ARMY.

Kim Tae Hyung es un cantante, modelo, actor, bailarín, compositor y MC surcoreano, quien recientemente participó como una las voces de la banda sonora oficial para un K-drama producido por una empresa televisora y que luego fue comprado por Netflix.

Sin duda, V es uno de los chicos más apuestos dentro de la compañía Big Hit Entertainment, el cual derrite a todo el fandom con su poderosa y dulce voz, por lo que cada interpretación que realiza se vuelve honorable para sus seguidores.

Stigma

Esta canción se estrenó año 2016 y tiene un trasfondo donde el mismo nombre “stigma” dice que tiene una marca o señal en el cuerpo que puede ser interpretar de muchas maneras, por lo que se ha vuelto una de las favoritas del ARMY.

Singularity

Tanto el video musical como la letra de esta melodía, dan a entender como el cantante de K-Pop va cuestionando la máscara que usa para ocultar sus verdaderos sentimientos, en donde se pregunta “¿Me he perdido a mí mismo, o me he ganado?"

Sweet night

Esta canción, es sin duda una de las más emotivas del artista nacido el 30 de diciembre de 1995 , pues habla sobre los sentimientos que suelen sentirse en la noche, como dudas, extrañar a un ser querido o un gran amor por alguien especial. Esta canción fue la que se utilizó en el OST del drama coreano “Itaewon Class”.

Winter bear

Está canción (según varios reportes) lleva ese nombre porque de pequeño sus papás lo apodaban "Osito de miel" y creen que la canción es una dedicación a su abuelita, quien lamentablemente murió en 2016.

V ha demostrado tener un lado muy sensible, el cual logra transmitirles a sus fans, quienes reconocen el increíble talento del surcoreano dentro y fuera de los escenarios. ¿Cuál es tu canción favorita de V? ¿Te gustaría que Tae Hyung saque un disco en solitario?